Il caso Claps al liceo Galilei 

A Macomer gli studenti del liceo Galilei sono stati protagonisti di un incontro dedicato alla violenza sulle donne. In collegamento da Potenza, ha partecipato il fondatore di Penelope Italia, Gildo Claps, fratello di Elisa, e il presidente di Penelope Sardegna, l’avvocato Gianfranco Piscitelli. Nell’aula magna è stata riportata all’attenzione degli studenti la tragica vicenda di Elisa Claps, scomparsa nel 1993. All’epoca un muro di omertà impedì e ostacolò le indagini, le ricerche e una rapida risoluzione del caso. Oggi l’obiettivo, come ha detto Piscitelli, è combattere quell’omertà, sensibilizzare, educare le nuove generazioni, i genitori e gli insegnarti a saper cogliere segnali di disagio dietro ai quali può celarsi una forma di violenza. L’assemblea è stata una lezione speciale per tutti i presenti. (f. o.)

