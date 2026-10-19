Il caso Canu tiene banco, Giunta in stallo 

A Nuoro, da giorni, aleggia una domanda che nessuno sembra disposto a chiarire: chi è il capogruppo della maggioranza che, con un messaggio in una chat condivisa, avrebbe contribuito a innescare l’interrogazione sulle fontanelle colorate, facendo finire nel mirino l’ex assessore Marco Canu, diventato uno dei casi politici che hanno preceduto le sue dimissioni? Il nome non è emerso. La maggioranza vuole nascondere la vicenda per lavare i panni sporchi in casa. Il silenzio alimenta sospetti e mette in luce le tensioni nella coalizione guidata dal sindaco Emiliano Fenu.

Controattacco

In aula i consiglieri di Uniti Mario Manca e Francesco Guccini avevano evocato gli scheletri destinati a restare negli armadi della maggioranza. Da allora, nessun gruppo ha preso le distanze né chiarito il proprio ruolo. Manca ieri liquidava il caso così: «Io non sono nella chat dei capigruppo». A riportare la questione al centro del dibattito era stato Pierluigi Saiu, dell’opposizione, chiedendo: «Chi è il capogruppo del Campo largo che avrebbe ispirato l’interrogazione contro l’ex assessore Canu?». Accusa mai smentita, che lascia aperti interrogativi sull’amministrazione. Dopo le dimissioni di Canu, resta da definire la successione in Giunta e l’eventuale ingresso in Consiglio di Eleonora Angheleddu, prima dei non eletti della lista Uniti, che fa riferimento all’assessore regionale Sebastian Cocco. Lei, ex assessora della giunta Soddu, rivendica il diritto al subentro, ricordando la frattura di dicembre con una parte dei componenti del movimento. L’incontro con Cocco ha riaperto il dialogo, ma la ricomposizione resta da verificare. Intanto, oggi, una riunione della maggioranza sul Pua potrebbe offrire l’occasione per affrontare tensioni e responsabilità legate al caso Canu con l’altra vicenda politica sospesa, il caso Irene Melis, e l’ultimatum al 31 ottobre del Pd a Sinistra futura e sindaco sul suo posizionamento fuori dalla maggioranza.

Città in sospeso

Nella coalizione ostaggio di divisioni interne rimangono senza padre i dossier di Canu come il progetto dell’Ortobene parco regionale, su cui è calato il silenzio. O l’area grandi eventi che fa sorgere un altro interrogativo: se le altre città hanno già annunciato il loro concertone di fine anno, Nuoro lo farà? Con chi e dove? O le incertezze sugli impianti sportivi per le squadre. Non è chiaro quando la Nuorese potrà tornare a utilizzare il Frogheri. Inutilizzabile Sa ’e Sulis. Sul futuro di Badu ’e Carros pesa la riconversione del carcere per i 41 bis. Il Comune, giovedì, ha stanziato altri soldi per una recinzione, dopo il milione già speso, senza certezze sull’utilizzo. In stallo il doposcuola all’ex Cif per studenti e famiglie. Il confronto tra Fenu, l’assessore Cabula e il rappresentante del Cif, Gregorio Mezzettieri, non ha portato all’accordo. Il Comune chiede le chiavi subito, rinviando la questione economica; il Cif vuole subito i soldi delle spese. Il risultato è lo stallo per il servizio alle famiglie, come quello politico.

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