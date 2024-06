Il caso Calhanoglu scuote l’Inter. Il capitano della Turchia fin da maggio ha ricevuto le proposte del Bayern Monaco, 8 milioni all’anno, e ha fatto capire che non gli dispiacerebbe tornare in Bundesliga. Il tecnico Simone Inzaghi non vuole fare a meno del giocatore, ma di fronte a un pagamento di 70 milioni il club potrebbe farlo partire. L’Inter aveva anche un sostituto ideale: il brasiliano Moscardo del Corinthians. Ma il Psg è arrivato per primo. Non si sblocca intanto la trattativa col Genoa per Martinez, poco disposto a fare il dodicesimo.

Nel Milan c’è sempre meno disponibilità, nella trattativa per Zirkzee, a pagare i 15 milioni chiesti per i diritti di mediazione da chi tratta per conto dell’olandese, quindi serve un’alternativa. Però i dirigenti devono sbrigarsi perché il Chelsea, dopo aver acquistato il brasiliano Estevao dal Palmeiras, ora puntano su quel Davis del Lilla individuato dal Diavolo come possibile attaccante per Fonseca. Anche Guirassy rischia di sfumare, perché per la punta dello Stoccarda si è fatto avanti il Borussia Dortmund, che cercava anche Camarda prima che il giovanissimo bomber firmasse coi rossoneri. Per Zaniolo all’Atalanta siamo ai dettagli.

La Juventus ha messo a segno il primo colpo con Douglas Luiz dell’Aston Villa e ora per il centrocampo sogna Koopmeiners, ma è caro e il ds Giuntoli potrebbe puntare su Khephren Thuram del Nizza (piace anche alla Roma), a scadenza nel 2025. Se i bianconeri pagano 18 milioni, l’affare va in porto. Dalla Spagna lancia segnali Morata, cercato da Mourinho per il Fenerbahce da dove partirà Dzeko, che non vuole lavorare con lo Special One. La Juve deve anche risolvere il rebus Rabiot, che non ha risposto alla proposta di rinnovo.

Il Napoli non ha ancora ricevuto offerte per Osimhen (potrebbe farsi avanti l’Arsenal), intanto per la difesa dopo Rafa Marin punta su Buongiorno, per il quale il Toro chiede 45 milioni. Natan potrebbe tornare al Botafogo e il ds Manna tiene d’occhio Hermoso dell’Atletico Madrid. Per la fascia sinistra continuano i contatti con l’agente di Spinazzola e, col Barcellona, per il prestito dell’attaccante brasiliano Vitor Roque.La Roma spera di cedere Abraham in Inghilterra, insiste sull’estero offensivo Minteh, 19enne del Feyenoord, e monitora per il centrocampo i 22enni Ismael Konè del Watford e Douè del Rennes. Per la difesa Hummels può arrivare solo se parte Smalling. La Lazio tenta di piazzare il doppio colpo Samardzic e Bijol con l’Udinese e tratta oslin col Verona.

RIPRODUZIONE RISERVATA