Il caso Cala Finanza in Procura 

Il campeggio di lusso di Cala Finanza (glamping targato Tavolara Bay) adesso è al centro delle attenzioni dei magistrati della Procura di Tempio, con un fascicolo di non semplice interpretazione, anche per gli stessi pm. Hanno avuto seguito le segnalazioni formali della Direzione marittima di Olbia e del Corpo Forestale risultato di sopralluoghi a Punta Greca e nel perimetro della ex Villa Joy avvenuti agli inizi di marzo. Oltre a una serie di presunti abusi che potrebbero risalire a un periodo precedente all’acquisizione dell’area da parte della srl sardo brasiliana, i magistrati dovranno occuparsi di “interventi edilizi realizzati in assenza di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica e autorizzazione del vincolo per scopi idrogeologici”. Negli atti si legge che “alcune lavorazioni, presumibilmente oggetto dell’autorizzazione Unica Zes numero 74, rilasciata in data 6 2 2026, erano in corso di realizzazione, seppur in variazione difformità dalla stessa, nonostante l’inefficacia dell’autorizzazione stessa, oggetto di opposizioni presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri”. Si parla degli interventi preliminari (sterrati, camminamenti, pedane, piccoli sbancamenti) del progetto di Punta Greca (campeggio di lusso con moduli abitativi amovibili collegati all’edificio principale, l’ex villa Joy ora di proprietà della Jhsf Participações). E con questo quadro è un bel problema anche per i magistrati. Perché la presidenza del Consiglio dei Ministri ha confermato la piena efficacia dell’autorizzazione Unica Zes numero 74, cosi come ha fatto il Tar. La stessa autorizzazione che, nel suo contenuto, ha trovato la contrarietà manifesta e formale di Direzione generale Pianificazione territoriale e Vigilanza edilizia della Regione, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, Soprintendenza per Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Sassari, Direzione generale Difesa Ambiente e Servizio Tutela del Paesaggio della Regione. La domanda è, i pm devono applicare le disposizioni nazionali (Zes unica) o quelle della Regione?

Accessi al mare

Altra questione segnalata in alcuni esposti è la difficoltà, presunta, di accesso al mare. Soggetti che presumibilmente operano per conto di Tavolara Bay avrebbero chiesto spiegazioni a persone si stavano spostando verso le calette di Punta Greca. Tutte questioni che sono contenute anche in una interrogazione (con sostanziale richiesta di dimissioni del sindaco) presentata dalla minoranza del Consiglio comunale di Loiri Porto San Paolo.

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