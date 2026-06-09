Il caso Bechere verso l’archiviazione 

Non sono durate neanche un anno le indagini del fascicolo bis sulla sparizione di Rosa Bechere, il pubblico ministero Alessandro Bosco ha chiuso il caso con una richiesta di archiviazione per le posizioni dei due indagati (omicidio volontario) Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu. L’inchiesta era stata riaperta e affidata ad Alessandro Bosco dopo l’avocazione da parte della Procura generale. Si tratta della seconda richiesta di archiviazione nell’arco di quattro anni.

Il pubblico ministero Alessandro Bosco ha condotto un’accurata inchiesta ripetendo ed ampliando tutti gli accertamenti effettuati nella prima indagine. Sono stati effettuati sopralluoghi nella casa degli indagati (il primo a novembre dell’anno scorso), prelievi di materiale organico ed esami specifici affidati al personale del Ris di Cagliari. Non sono emersi elementi a carico di Maria Giovanna Meloni e Giorgio Beccu, difesi dai penalisti Angelo Merlini, Giuseppe Bonomo e Giampaolo Murrighile. Stando all’ipotesi accusatoria, Rosa Bechere, è stata uccisa con la somministrazione di forti dosi di un sedativo, movente la razzia di denaro e beni della pensionata. Il corpo della pensionata, ammesso che la donna sia morta, non è stato mai trovato. Resta in piedi solo il fascicolo per la presunta rapina ai danni della persona scomparsa, Meloni e Beccu sono accusati di avere prelevato del soldi dai conti di Rosa Bechere. I legali della famiglia Bechere e del marito della pensionata, Davide Iannelli, potrebbero rappresentare opposizione alla nuova richiesta di archiviazione. Gli avvocati di parte civile, Cristina ed Abele Cherchi, per ora non hanno voluto rilasciare dichiarazioni.

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