Il caso Basilicata agita i dem, candidature ancora in bilico Salvini a Teramo: «Vinceremo» 

«A queste condizioni la seduta è sospesa e io vado a casa». Nell’audio pirata della burrascosa direzione del Pd lucano, postata su Facebook, la voce alterata di Igor Taruffi, inviato dalla segretaria nazionale Elly Schlein, palesa l’impossibilità di convincere il partito locale ad assecondare le richieste romane sulla candidatura per le elezioni regionali del 21 aprile. Uno scontro con posizioni cristallizzate e che, nella concitata giornata di sabato, ha visto anche il Pd nazionale minacciare di non concedere il simbolo ai Dem della Basilicata, intenzionati a sostenere la candidatura del civico Angelo Chiorazzo, su cui pesa il veto del Movimento 5 stelle.

La visita

È nel vivo anche la campagna elettorale in Abruzzo. Dove si voterà domenica. A Teramo è arrivato Matteo Salvini, che ha pure fatto un endorsement per Donald Trump, a pochi giorni dalla visita di Giorgia Meloni a Washington da Joe Biden.

Un commento che fa scattare la polemica in Italia e registrare una risposta che sa di gelo da parte dell’attuale inquilino della Casa Bianca. «Altri tre passi avanti per il cambio alla Casa Bianca. Da Bruxelles a Washington, cambiamento in arrivo!», ha detto il vicepremier commentando la vittoria di Trump ai Caucus in Idaho dopo i risultati in Michigan e Missouri. “No comment” tutto da interpretare da Washington.

Divisi sulle elezioni primarie americane, ma uniti su quelle meno galattiche d’Abruzzo, eppure altrettanto delicate per gli equilibri del Governo: lo stesso Salvini, a Montorio al Vomano a trovare l’amico dei tempi di Palazzo Marino a Milano, il sindaco abruzzese del paese Fabio Altitonante, si è affrettato a spargere sicurezza: «Sono convinto che domenica prossima il centrodestra vincerà largamente e la Lega sarà in doppia cifra».

I progetti

L’occasione elettorale era la verifica dei tempi di realizzazione di uno svincolo autostradale sulla A25. E che ci sia molta attenzione elettorale sulle frasi di Salvini lo testimonia la replica di Debora Serracchiani (Pd), la quale non si è fatta sfuggire l’occasione di attaccare il ministro in chiave europee: «Far festa per l’avanzata di Trump è come mostrare odio per gli interessi dell’Italia e dell’Europa. Salvini si augura che restiamo soli contro Putin e magari che ci arrivi in casa - ha detto - .Nella destra e in ogni populismo c’è sempre un’attrazione fatale per autocrati e dittatori, oppressori di popoli e spregiatori di diritti. Queste elezioni europee sono davvero un momento in cui si decide concretamente se vogliamo restare liberi o servire lo straniero».

Eppure le frizioni interne agli schieramenti non riguardano solo il centrodestra: dopo gli affondi dei giorni scorsi proprio sul mimetismo in Abruzzo di Azione, Osvaldo Napoli attacca Conte per le sue prese di posizione sulla «linea Ue che punta alla vittoria militare dell’Ucraina»,dandogli espressamente del putiniano: «Senza ideali e senza valori, Giuseppe Conte è il riferimento oggettivo di quel mondo, neppure tanto sommerso, che è il putinismo italiano ed europeo», ha completato il concetto.

