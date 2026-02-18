VaiOnline
Il caso alla Corte europea del malato 

La precarietà del sistema sanitario del Mandrolisai arriva alla Corte europea del malato. Gli attivisti di “Allerta in Barbagia” si rivolgono a Bruxelles sollecitando l’intervento della Commissione e del Parlamento europeo. Chiedono «una verifica ispettiva urgente». Spiegano: «Non ci troviamo di fronte a una semplice mancanza di medici ma a precise scelte che stanno archiviando con disinvoltura i diritti fondamentali dei cittadini». L’iniziativa segue la lettera di qualche settimana fa alla presidente del Consiglio, al ministro della Sanità, alla presidente della Regione, al Consiglio regionale e ad Ares. Sono indicate tutte le emergenze sanitarie del territorio a partire dalla mancanza di medici. Sull’ospedale San Camillo “Allerta in Barbagia” domanda: «Cosa succederà se l’unico medico presente dovesse assentarsi per accompagnare un paziente in ambulanza a Nuoro?». E poi: «Al San Francesco la situazione non è da meno: turni massacranti e la sensazione che il collasso totale sia l’unico obiettivo raggiunto con successo». Ancora: Aritzo, Belvì e Gadoni senza assistenza.

