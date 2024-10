Il Cas al “Tg Salute” 

Alle 15 su Videolina appuntamento con la rubrica “Tg Salute”. Nel servizio di oggi, a cura di Teresa Piredda (foto), si parla dell’attività del Cas, il Centro accoglienza servizi dell’ospedale Oncologico di Cagliari. Si occupa di accogliere il paziente con sospetto/prima diagnosi di patologia oncologica e di organizzare gli esami necessari alla conferma della diagnosi e della stadiazione in tempi rapidi e in modo coordinato, secondo quanto previsto dalle linee guida supportando il paziente dal punto di vista sanitario, socio assistenziale e psicologico. Composto da personale medico, infermieristico e amministrativo debitamente formato, il Cas del Businco è il primo nato in Sardegna, nell'ottobre del 2021. Sono più di mille i pazienti seguiti quest'anno.