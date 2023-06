Il cartello: “Rallenta, i bambini qui giocano ancora per strada” 

PISA. “Attenzione rallentare: in questo paese i bambini giocano ancora per strada”: sono i cartelli che da dopodomani appariranno a Riparbella, corredati dai disegni dei bambini della scuola elementare Marconi. Sono stati i piccoli a chiedere al Comune di indurre gli automobilisti a rallentare e a fare attenzione quando attraversano il centro abitato. La richiesta, dice il sindaco Salvatore Neri, «ci è stata formalizzata dal consiglio comunale dei ragazzi della scuola Marconi e noi non abbiamo potuto fare altro che raccoglierla con entusiasmo. E abbiamo voluto aggiungere un percorso di educazione stradale, reso possibile grazie alla disponibilità del maresciallo dei carabinieri Cristiano Fontana».

