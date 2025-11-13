Il cartello di benvenuto? Stile Hollywood 

C’è chi l’ha guardata pensando a Hollywood: la nuova scritta “Assemini” posizionata all’interno dell’aiuola spartitraffico, all’ingresso di via Sardegna provenendo dalla Statale 130, richiama alla mente il monte Lee che sovrasta, imponente, il quartiere più famoso di Los Angeles.

Riferimenti cinematografici a parte, la neo installazione permanente è frutto del progetto “Per le strade della ceramica” portato avanti dall’amministrazione comunale per mezzo di tre giovani ceramisti asseminesi: Doriana Usai, Flaminia Farci e Luca Cossu. «Già dalla campagna elettorale - ha detto il sindaco Mario Puddu - abbiamo più volte ribadito il fatto che entrando ad Assemini non fosse palpabile il nostro legame con la ceramica. Questo è un gesto sia simbolico che concreto, a cui ne seguiranno altri».

Identità e innovazione

Assemini non è un “paese di antica tradizione della ceramica” solo su carta. Nella piazzola al lato del semaforo di via Sardegna la scritta “Assemini” verrà affiancata dalla brocca della sposa sollevata su un piedistallo. Nella rotatoria tra le vie Cagliari e Carmine verranno riprodotte le stoviglie policrome, mentre nella rotonda in località Santa Lucia compariranno delle pavoncelle stilizzate.

Insomma, dei colorati biglietti da visita che, d’ora in avanti, ricorderanno a tutti che Assemini pullula di creatività artistica: «Vogliamo abituare al bello realizzando oggetti che ricordano da dove proveniamo», hanno detto i tre artisti.

«Grande emozione»

Non si trattiene Usai: «Sono orgogliosa, felice, emozionata e molto, molto soddisfatta per un progetto che ho condiviso da subito. Valorizzato, supportato e creato per far respirare la bellezza della nostra identità asseminese a tutti». Poi avverte: «Abbiamo cominciato a installare le strutture, ma il bello deve ancora arrivare». E promette: «Non trascureremo i significati simbolici ma non rinunceremo a proiettare la tradizione verso una rielaborazione».

«Uniti si può - ha aggiunto Cossu - tre menti artistiche differenti con vissuti e esperienze diverse sono riuscite a coesistere, collaborare e realizzare un progetto per la città , credendoci fino in fondo e superando ogni difficoltà».

«Quasi un anno dopo dai primi bozzetti su carta - ha concluso Farci - vedere le strutture posizionate esattamente come le avevamo immaginate fa un bellissimo effetto! A breve inizieremo a posizionare le ceramiche ed è lì che il progetto prenderà vita. È una grande novità sotto tanti punti di vista, un bel cambiamento».

Tutti d’accordo

Soddisfatto Francesco Murtas, assessore allo Sviluppo economico: «Si tratta del primo step di un progetto inserito in un piano più ampio di riqualificazione urbana volta ad abbellire il paese e dare la percezione, a chi arriva in città, del legame profondo con la tradizione ceramica». Contestualmente i Servizi manutentivi si stanno occupando dell’impianto di illuminazione e, intanto, è in fase di preparazione il nuovo bando che uscirà a dicembre e che darà il via alla fase successiva: «Il prossimo obiettivo potrebbe essere il centro storico».

«Ogni iniziativa che valorizzi Assemini ci vede favorevoli - ha commentato il consigliere di opposizione Diego Corrias - soprattutto se coinvolge i ceramisti e cerca di trasmettere l’identità ceramica nelle nostre strade». Aggiungendo poi: «Manca, però, una strategia».

Chiude don Paolo Sanna, parroco di San Pietro: «Un'importante iniziativa che valorizza i ceramisti locali e contribuisce al decoro con un bell'arredo urbano. Mi auguro che segua presto anche la cartellonistica descrittiva delle pregevoli opere architettoniche e di arte sacra che possiede Assemini».

RIPRODUZIONE RISERVATA