«Il carro vincitore non era inedito» 

La sfilata di Carnevale non ha fatto in tempo a terminare che sui social è montata la polemica: il carro allegorico che ha vinto, intitolato Grease, dello storico gruppo Sturmtruppen, era già stato usato un anno fa per la sfilata di San Gavino. E anche in quell’occasione aveva avuto un grande successo, come testimoniato dal corredo di foto postate su Facebook.

La polemica

Vero è che il regolamento della sfilata di Carnevale di Carbonia non vieta assolutamente l’uso di carri allegorici che non siano inediti, ma le osservazioni ad esempio degli addetti ai lavori non sono mancate. Come quelle di Marco Ghisu, esperto nella costruzione di coreografie in virtù del diploma di mastro cartapestista conseguito a Viareggio (dove di sfilate se ne intendono): «Complimenti al carro di San Gavino per aver vinto la sfilata di Carbonia», recitava il post. E aggiunge: «Premetto che non ho nulla contro quell’associazione che è encomiabile per la straordinaria capacità di integrazione dei ragazzi, ma a mio avviso lo spirito della sfilata è costruirsi il carro con le proprie mani: chiaro che se non esistono norme, allora ognuno è libero di comprarlo». I criteri di valutazione usati dalla giuria che domenica ha sancito i vincitori tenevano conto della bellezza dell’opera, delle eventuali coreografie, del numero dei partecipanti. Fra i protagonisti anche un gruppo spontaneo di Villamassargia che ha realizzato un carro (ma senza cartapesta: solo lavorazione di telai) dedicato alla birra: «Lo abbiamo costruito in tre settimane di lavoro – spiega un referente Luigi Usai – è sarebbe sempre l’ideale crearlo di sana pianta, ma possiamo anche capire chi non l’ha potuto fare».

Gli organizzatori

Ad organizzare la sfilata, patrocinata dal Comune, è stata la Pro loco, il cui presidente Gianfranco Marongiu, è altrettanto netto: «Non ci sono regole che vietano di comprare il carro: a noi interessa che rispettino le norme di sicurezza e il codice della strada, e che contribuiscano ad alimentare la festa. Chiaro però che in via generale l’auspicio è che un carro sia inedito». Il motivo per cui non lo era lo spiega Patrick Locci, presidente delle Sturmtruppen: «Non abbiamo nulla da nascondere e non dobbiamo rendere conto a nessuno delle nostre decisioni: comunque non c’erano i tempi per realizzarlo ex novo, quello che abbiamo preso lo abbiamo integrato con interventi di riparazione e arricchito con la nostra coreografia. E non siamo stati gli unici». In effetti, anche Gigi Carta, Simpatiche Canaglie, racconta come in una recente sfilata a Carbonia sia stato usato un carro acquistato in passato: «Ci era capitato con il tema “Oceania” prelevandolo anche noi da San Gavino – dice – chiaro che non era farina del nostro sacco ma non era disdicevole: se non hai il tempo né lo spazio in cui confezionarlo, la priorità è far partecipare i bambini». Sulla vicenda l’assessore agli Spettacoli Giorgia Meli si limita a osservare: «Ogni riflessione spetta agli organizzatori che detengono il regolamento, le condizioni e l’intera gestione dell’evento».

RIPRODUZIONE RISERVATA