Il Carrasciali matto è da record 

E Lu Carrasciali timpiesu post Covid è stato da record: oltre 30 formazioni (tra carri e gruppi estemporanei), quasi cinquemila figuranti impegnati nelle sfilate per una edizione costata oltre 300 mila euro. L’assessore comunale al Bilancio, Paolo Cossu dice: «Adesso dobbiamo puntare più in alto, salire con il budget». Soddisfatta anche l’assessora al Turismo, Elizabeth Vargiu: «È stata una festa per tutti, anche per le casse degli operatori turistici della città».

La sfilata di martedì grasso (con il processo e il rogo) è stata il sigillo di un Carnevale partecipato e riuscito. Certo, ieri sera, prima di essere bruciato, il sovrano di Lu Carrasciali (pazzo e contenuto da una camicia di forza), ci ha ricordato, con la sua corte di farfalle pazze e i suoi carri, che il male e il dolore esistono, con la guerra in Ucraina, la tirannia e la follia dei social e la povertà di tante persone, temi scelti per le allegorie del corso mascherato. Ma almeno una cosa è finita tra le fiamme del rogo, l’emergenza pandemica con tutto il suo carico di sofferenza materiale e morale.

La notizia più bella è che dopo due anni bui è di nuovo festa, il primo Carnevale post Covid è una liberazione per tutti. Decine di migliaia di persone hanno festeggiato Re Giorgio a Tempio, ma soprattutto hanno salutato una nuova stagione senza i lutti e la paura, almeno se si parla della pandemia.

Re Giorgio da record

Festa partecipata fino all’ultima sfilata, grazie ai carri e ai gruppi mascherati, ma anche agli ospiti. Come la travolgente Seuin Street Band di Seui e gli studenti universitari dell’Associazione Goliardica Turritana. E Re Giorgio ringrazia i carri di Badesi, Trinità d’Agultu e di Vignola (Aglientu).

Sgarbi vince tutto

Mattatori della serata (seguita in diretta da Videolina) sono stati il direttore artistico Alessandro Achenza e il pubblico ministero pazzo del processo a Re Giorgio, Fausto Pischedda, che non voleva la condanna del sovrano, piuttosto quella della classe politica tempiese e sarda. Ma alla fine paga sempre il solito.

Prima del rogo è stato il momento di una importante novità, gli Oscar di Lu Carrasciali, assegnati da una giuria esterna: il coreografo Roberto Manca, la stilista Monica Fiori, Federica Lucchesi, maestra della cartapesta di Viareggio, Giuseppe Barraqueddu, carrascialaio storico e lo scrittore, Giorgio Donini. Il gruppo Quelli del Karnevale (carro con un cattivissimo Vittorio Sgarbi) hanno vinto per migliore allegoria, miglior carro di cartapesta e miglior ensemble. New Group si è aggiudicato il premio per il miglior costume e Carnival Passion per la migliore coreografia.

Menzione speciale per il gruppo Folk di Tempio. Gli oscar di Lu Carrasciali sono miniature di Re Giorgio, realizzati dai ragazzi del liceo artistico De Andrè.

