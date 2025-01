Il caro estinto diventa ancora più caro 

Non solo caro vita: a Oristano anche l’“eterno riposo” è diventato un lusso. Costi di gestione dei servizi cimiteriali e aumento del prezzo dei materiali hanno portato ad aumenti che si sono abbattuti (inevitabilmente) sulle tasche dei cittadini. Lo sa bene chi si è trovato, suo malgrado, a sostenere le spese per dare una degna sepoltura al caro estinto.

La stangata

La stangata maggiore si registra per l’acquisto dei loculi: se fino a un anno e mezzo fa il prezzo di una nicchia era di 770 euro, oggi è schizzato a 1.300 euro. Un rincaro che sfiora il 70 per cento e che rischia di trasformare il momento dell’addio in un salasso, se si considerano diritti di tumulazione e servizi funebri.

Più contenuti, ma comunque importanti, i rialzi per le edicole funerarie che comprendono otto posti, altrettanti ossari e il materiale lapideo: si è passati da 25mila a 26mila euro. Per una tomba con due posti sovrapposti completa di rivestimento bisogna mettere in conto 6mila euro, contro i 5.500 del passato. Resta invariato il canone concessorio dell’ossario, 390 euro.

La motivazione

L’adeguamento delle tariffe era stato deliberato dalla Giunta di Massimiliano Sanna nel marzo del 2023, in seguito «all’aumento significativo dei costi delle materie prime», si legge nel documento nel quale si sottolinea che «i costi di costruzione e di gestione dei servizi cimiteriali, per legge, devono essere coperti interamente dagli introiti delle tariffe che l’amministrazione comunale incassa dagli utenti, proprio per l’erogazione di quegli stessi servizi».

Fino ad allora, le aliquote in vigore erano quelle stabilite dall’Esecutivo di Andrea Lutzu che, nell’aprile del 2018, aveva ridotto i costi introducendo la tariffa unica per i loculi e gli ossari con un allineamento al costo medio che sostituiva quello stabilito sulla base della posizione.

Neppure il camposanto, però, è stato risparmiato dall’inflazione e così l’Amministrazione civica si è vista costretta «ad adeguare il canone del loculo ed individuare una nuova proposta tariffaria basata su un’analisi dei costi, che tenga conto delle spese sostenute per la realizzazione del manufatto e la gestione dello stesso».

La novità

Attraverso la stessa delibera è stata introdotta anche una nuova tipologia di tomba a due posti sovrapposti senza rivestimento in materiale lapideo, da concedere a 3.200 euro. Resta invariato il costo delle tumulazioni, 130 euro, ed altrettanto si spende per le estumulazioni.

Ma per evitare che, come in passato, gli oneri per la bonifica delle casse funerarie gravassero sui conti civici, si è stabilito di accogliere le domande di esumazione per la riduzione dei resti mortali in cassetta addebitando ai richiedenti le spese per lo smaltimento, da effettuare attraverso ditta regolarmente autorizzata.

