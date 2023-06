«Il caro energia strozza le imprese» 

Tempi e procedure certe di quei 70 milioni di euro per contrastare il caro-energia; snellire la burocrazia e, soprattutto, rendere strutturale la Legge regionale 949. Sono le richieste di Confartigianato Sardegna che a Siamaggiore, in occasione della 67esima assemblea regionale, ha confermato Maria Amelia Lai alla guida dell’associazione. L’occasione per fotografare lo stato di salute delle 34mila imprese artigiane che, con quasi 250mila addetti, rappresentano il 20% della forza produttrice dell’Isola e il 13% del valore aggiunto regionale, pari a quasi 4 miliardi di euro.

L’appello

«Un comparto cresciuto nei numeri, nella mentalità e nella visione futura, ma ancora molto fragile» ha osservato la presidente. «Per non disperdere il patrimonio di conoscenze, tradizioni e innovazione occorrono misure adeguate. Abbiamo bisogno che la Legge Regionale 949 diventi strutturale - ha ribadito - Lo strumento, in 3 anni, ha erogato oltre 42milioni di euro alle imprese sarde del settore, riuscendo a soddisfare le richieste di 2.352 aziende, ma è tuttora bloccata dalla burocrazia. Alla Regione chiediamo certezza e celerità sulla riapertura dello sportello per soddisfare le richieste delle realtà produttive». Non è l’unico appello. L’aumento dei costi energetici (il prezzo in Sardegna fa registrare un incremento del 68% rispetto al periodo pre-conflitto in Ucraina), ha reso difficile recuperare i ritardi accumulati negli anni della pandemia. «La Giunta, anche grazie alle nostre richieste – continua Maria Amelia Lai - a gennaio mise a disposizione 70 milioni di euro per imprese e famiglie nell’autoproduzione dell’energia ovvero sul fotovoltaico. Uno stanziamento per il quale è necessario avere chiarimenti su tempi e procedure». Rassicurazioni sono arrivate dall’assessora all’Industria Anita Pili. «Nelle prossime settimane ci sarà la convocazione delle associazioni imprenditoriali sul problema dell’energia» ha dichiarato l’esponente della Giunta Solinas che si è anche impegnata a lavorare assieme alle imprese per potenziarle e sostenerle.

Politici al setaccio

Sulla questione insularità, Confartigianato ha sottolineato l’esigenza di «superare il gap in termini di maggiori costi legati al credito, alla burocrazia, all’energia e ai trasporti». L’associazione ha confermato, in vista delle prossime elezioni regionali, il consueto “rating”: misuratore degli impegni della politica nei confronti delle aziende, per pesare, comunicare e valutare i benefici derivanti dalle decisioni e dalle politiche regionali per le attività artigiane e il territorio.

Le cariche

Grande attenzione sarà rivolta ai giovani. «Occorre investire sulle nuove leve dell’imprenditorialità - ha concluso la presidente - siamo impegnati a costruire prospettive di sviluppo per le giovani aziende». L’assemblea ha confermato la vicepresidenza al vicario Fabio Mereu, che verrà supportato dagli altri due vicepresidenti: Giacomo Meloni e Giuseppe Pireddu. Della Giunta faranno parte Norella Orrù e Salvatore Loi (Sud Sardegna), Sandro Paderi e Antonio Matzutzi (Oristano), Giuseppe Tatti (Nuoro), Marco Rau (Sassari) e Marina Manconi (Gallura).

RIPRODUZIONE RISERVATA