Il caro energia “chiude” il panificio 

Quattro sedi chiuse negli ultimi mesi sotto i colpi dei rincari energetici, della crisi, della pandemia e dei problemi aziendali. Allo storico forno “Calabrò” resta solo un solo punto vendita nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele di Sant’Antioco.

Lo stop

La mannaia della crisi non risparmia nemmeno il settore della panificazione. Nei giorni scorsi ha chiuso definitivamente anche il punto vendita storico, quello di piazza Umberto dove nel 1910 è cominciata la storia di un panificio, di una famiglia che si dedica al settore da ben tre generazioni. «Ci sono state una serie di coincidenze che ci hanno imposto di rivedere la nostra politica commerciale - dice Dolores Calabrò - stiamo lavorando a una ristrutturazione aziendale». Una realtà economica importante quella dei panifici Calabrò che era arrivata ad avere 30 dipendenti. Oggi, la forte crisi ma soprattutto il rincaro dei prezzi dell’energia e alcune vertenze intraprese da qualche dipendente hanno imposto una drastica riduzione. «Oggi abbiamo 5 dipendenti - dice Dolores Calabrò - e in un momento storico come questo, non possiamo continuare con un volume come quello tenuto finora. Cito ad esempio la panificazione che facevamo in via Gorizia dove l’elemento energetico era fondamentale. Con i rincari è diventato insostenibile, ma anche il servizio di consegna a domicilio che abbiamo sempre fatto per i nostri affezionati clienti. Oggi, non è più sostenibile». Punti vendita in tutte le principali zone del paese che all’improvviso chiudono. Un servizio che viene a mancare in diversi quartieri. «Si, effettivamente, anche se una ristrutturazione aziendale, in effetti, l’avevamo già prevista da prima della pandemia. Tutto quello che è successo dopo, ci ha imposto scelte anche difficili che però, ci porteranno a rilanciare il punto vendita centrale dove oltre al panificio abbiamo anche il bar. Abbiamo in mente un bel progetto - precisa Dolore Calabrò - che permetterà al panificio Calabrò di mantenere il ruolo che merita nella storia di Sant’Antioco».

Rapporti tesi

L’argomento a Sant’Antioco è sulla bocca di tutti, e il fatto che non ci fossero notizie certe, ha lasciato anche spazio alle dicerie concentrate soprattutto sui rapporti col personale. «Grande dispiacere per i rapporti umani che c’erano all’interno dello staff e che ultimamente sono venuti meno - dice Dolores Calabrò - la nostra famiglia ha sempre considerato i lavoratori, non dipendenti, ma collaboratori. L’aver mantenuti aperti alcuni punti vendita che, soprattutto alla fine, erano diventati solo dei costi, è stata una scelta fatta proprio per consentire ad alcuni di raggiungere la possibilità di andare in pensione».