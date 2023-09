«Il caro biglietti blocca il turismo sociale» 

«Difficile fare turismo sociale se Milano-Cagliari costa quanto Milano-New York». In sintesi è quanto ha dichiarato al Parlamento europeo Raffaele Sestu, presidente dell’Unpli regionale, durante l’incontro sul tema avvenuto nei giorni scorsi.

A Bruxelles è sbarcata una delegazione di tredici persone, dirigenti dell’Unpli nazionale e di sei regioni (per la Sardegna, oltre a Sestu anche il suo vice, Sebastiano Sechi), che hanno illustrato l’iniziativa in collaborazione con la Isto, l’Organizzazione internazionale del turismo sociale. L’incontro rientrava tra le attività portate avanti dall’Unpli nell’ambito del progetto per la realizzazione di linee guida per il turismo sociale. In Belgio si è stata l’occasione per trattare attività di confronto sulle buone pratiche adottate a livello internazionale sul tema del turismo sociale, argomento centrale che ben si inserisce tra le iniziative portate avanti dalle oltre 6.200 Pro loco italiane.

L’idea dell’Unpli Sardegna, anche in virtù delle favorevoli condizioni climatiche nell’Isola, è promuovere un turismo sociale sostenibile tutto l’anno. «Ma se si tengono gli attuali prezzi dei biglietti ha poco senso parlare di turismo sociale: sarebbe una contraddizione», ha spiegato Sestu. Il medico di Arzana, decano delle Pro loco sarde, ha aggiunto: «Il turismo sociale si basa proprio sul principio di sostenibilità sociale, ambientale ed economica: offre l’occasione di privilegiare i servizi alla persona, di promuovere il rispetto delle diversità culturali dei paesi di accoglienza e dell’ambiente».