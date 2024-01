Il Carnevale unisce sei paesi 

Nasce il Carnevale ogliastrino. Un circuito che coinvolge tutte le comunità per la festa più colorata dell’anno. Date diverse per ogni Comune, così da non sovrapporre gli eventi e valorizzare ogni paese, senza farsi concorrenza. Il calendario è già strutturato e i carristi al lavoro da mesi per contendersi i ricchi premi in palio. Massimo riserbo sui temi dei carri, ma allegoria, sberleffo, satira sociale e politica, storia, cinema e tanto altro promettono tanto divertimento. Apre la kermesse Arzana, il 4 febbraio, doppia data per Bari Sardo il 10 e il 13, l’11 Jerzu, il 17 Lanusei, che festeggerà anche il 13 con una sfilata in maschera, il 18 a Tertenia e il 24 a Tortolì, per la sfilata di chiusura. In forse, Cardedu per l’8 febbraio. Fabrizio Palmas, presidente della Pro Loco Rocce Rosse di Tortolì commenta: «Il carnevale ogliastrino nasce dall’esigenza di valorizzare ogni singolo paese, in vista di un’associazione che riunisca tutti gli organizzatori, che possa crescere nel tempo e che possa dare vita a un marchio ogliastrino» Parole d’ordine: coinvolgere e valorizzare, per Gabriele Agus, dell’associazione Lavori in corso, nata proprio con l’intento di dare lustro al carnevale: «Abbiamo creato il circuito per evitare di sovrapporre le date e per realizzare una bella festa in ogni paese, in modo da valorizzare ogni piazza dove andremo a sfilare. Stiamo lavorando sodo per coinvolgere quante più persone possibili e le risposte sono più che positive, soprattutto dai ragazzi».

