Il Carnevale tradizionale promosso dal Ministero 

Prestigioso riconoscimento per il Carnevale di Mamoiada, inserito dalla direzione spettacolo del ministero della Cultura tra i Carnevali storici più importanti d’Italia insieme ad altre 49 località. Fra cui Oristano con la Sartiglia. Ad annunciarlo, sul suo profilo Facebook, il sindaco Luciano Barone: «Il ringraziamento va alle decine di generazioni di mamoiadini che nei secoli sono riusciti a preservare la memoria rituale e culturale del nostro evento che sempre più rileva una connotazione universale. Ora la grande scommessa è riuscire a preservare questo bene identitario per riconsegnarlo alle generazioni future, unico vero proprietario del bene collettivo».

Alla luce del lavoro messo in campo Barone ringrazia «le due associazioni, l’Atzeni e la Pro Loco, per l’immenso lavoro costante di conservazione e promozione». Un pensiero «alla gestione, agli operatori e operatrici del Museo civico delle Maschere Mediterranee. E tutti coloro che si sono cimentati nella ricerca della documentazione e nell’avvio delle procedure necessarie per farci vincere il bando». Da un lato emerge l’attesa valorizzazione nazionale, dall’altro filtra un’inversione di tendenza regionale. «Da tempo - spiega il sindaco - chiediamo più attenzione delle istituzioni regionali. Ci troviamo inseriti in più contesti che vedono diversi carnevali messi assieme. Quelli storici come il nostro, meriterebbero maggiore attenzione». (g. i. o.)

