Il carnevale slavo? In un agriturismo 

La Meslenitsa, organizzata dall’associazione culturale italo-russa Lada, si farà: il carnevale slavo non si terrà in piazza Liori, ma verrà ospitato oggi in un agriturismo. L’appuntamento all’insegna della scoperta delle tradizioni e della cultura dell’Europa dell’est nei giorni scorsi aveva scatenato non poche polemiche, tanto da portare l’amministrazione comunale a inviare una lettera di diffida agli organizzatori, esortandoli anche ad eliminare il logo del Comune dalla locandina dell’appuntamento e negando di fato lo spazio pubblico.

Il caso

Nonostante la Lada abbia chiarito che l’associazione, di cui fanno parte non solo cittadini di origine russa ma anche ucraini e di altri paesi dell’ex Unione Sovietica, si occupi esclusivamente della promozione e valorizzazione di cultura e tradizioni, la Meslenitsa capoterrese ha attirato l’attenzione di prefettura, Digos e, addirittura, del consolato ucraino. Nei giorni scorso l’assessore allo Spettacolo, Giovanni Montis, aveva incontrato la comunità ucraina ospite a Capoterra dall’inizio del conflitto per fare luce sulla vicenda: non è un evento filo-russo. Alla fine, anche se in uno spazio privato, sarà comunque possibile – dalle 12 sino alle 21 - degustare i piatti tipici della tradizione slava e prendere parte alle attività organizzate per l’occasione.

Il programma

Nella giornata ci sarà spazio per laboratori dedicati ai bambini, musica e animazione con Masha e Orso, Cheburashka e Coccodrillo, e per l’esibizione di diversi cantanti. Olga Belyakova, presidente dell’associazione Lada, si dice comunque soddisfatta della soluzione individuata per poter dare vita alla Meslenitsa: «Se questo appuntamento fosse stato cancellato sarebbe stato un peccato non solo per noi, ma per le tante persone che hanno intenzione di conoscere meglio la nostra cultura e le nostre tradizioni».

Le reazioni

Per Emilio Piscedda, gestore dell’agriturismo teatro del carnevale slavo, in località Su Tidili, sarà solo un appuntamento come gli altri che vengono ospitati nella sua struttura: “Non ci saranno né bandiere né vessilli, tutto verrà allestito nel nostro ampio giardino, dove abitualmente si tengono feste e ricevimenti, e i bambini possono giocare liberamente. Nessun significato politico dietro questo appuntamento, abbiamo accolto la richiesta di questa associazione come facciamo con tutti i clienti».

Giovanni Ruggeri, della società proprietaria dell’agriturismo, allontana ogni tipo di dietrologia politica: «Sono contro ogni forma di propaganda e in questo momento mi sento vicino al popolo ucraino, quello che conta è nella giornata di oggi si promuovano esclusivamente le tradizioni e la cultura di un popolo».

RIPRODUZIONE RISERVATA