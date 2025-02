Il Carnevale si festeggia a cavallo 

Il cavallo e il carnevale sono sempre stati nell’Oristanese un binomio imprescindibile. A parte Sartiglia e Sartigliedda di Oristano, Sa Carrela e’nanti di Santu Lussurgiu, non sono poche le altre iniziative dove protagonista indiscusso è il cavallo. Gli appuntamenti davvero non mancano anche se bisogna evidenziare che in diversi paesi ( Abbasanta , Aidomaggiore e Ghilarza ad esempio) non si svolgono più manifestazioni storiche e sempre molto partecipate.

In calendario

Gli eventi annunciati e sempre ricchi di grande fascino sono quelli in programma a Scano Montiferro , Paulilatino , Norbello e Sedilo . Qui “Carrasegare a caddu” si svolgerà domenica 2 marzo e prevede dalle 15 la storica manifestazione “Su puddu” organizzata dall’associazione ippica sedilese. Si esibiranno coppie di 2 o più cavalieri con splendidi abiti carnevaleschi che tenteranno di raggiungere le galline appese ad una fune. La corsa si svolge in corso Eleonora.

Una manifestazione con una peculiarità: le galline sono morte e non di pezza. «Una decisione che va nel rispetto della tradizione - spiegano dall'amministrazione comunale - in quanto questa corsa si è sempre svolta con le identiche modalità. Esiste poi una normativa della Comunità europea che ammette deroghe qualora gli animali siano abbattuti per tali eventi».

Cursa a puddas

L'associazione cavalieri scanesi, con il patrocinio del Comune di Scano di Montiferro, organizza invece, venerdì 7 e sabato 8 marzo, sa "Cursa a puddas" in viale Kennedy dove si esibiranno anch cavalieri e amazzoni provenienti da gran parte dell'Isola. A supporto dell’evento l’associazione ha promosso una mostra fotografica e la proiezione di docufilm de sa Cursa a puddas, l'antica corsa a cavallo in maschera. L’appuntamento clou del Carnevale scanese è stato presentato al teatro Nonnu Mannu attraverso gli scatti e le riprese amatoriali di cittadini e appassionati che nel corso del tempo hanno immortalato la sfrenata corsa equestre.

Carrasegare

Nel fine settimana di sabato 8 e domenica 9 marzo a Paulilatino sono in programma “Sas cursas de carrasegae” organizzate dal circolo ippico paulese con la solita grande cornice di pubblico. Nello storico percorso in sabbia di via Nazionale si potrà assistere alle splendide pariglie rispettivamente con “Cursas a sa pudda” e “Cursas a sas padeddas”. L’inizio delle corse è fissato alle 15.

A Norbello, dove è immutata una grande tradizione equestre, l’associazione ippica norbellese propone infine per sabato 15 marzo dalle 14.30 la “ Pentolaccia a cavallo”, che si svolgerà nella pista dell’area sportiva.

