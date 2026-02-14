Il Carnevale si ferma per ricordare Marco 

I carri transitano alla spicciolata in corso Vittorio Emanuele. Sono le 17 e il primo gruppo mascherato si ferma in piazza Sa Staria. I decibel calano lentamente fino a raggiungere un silenzio surreale, spezzato dal riverbero diffuso dagli impianti montati sugli altri carri, in rotta verso la stessa destinazione. Le maschere si raccolgono in cerchio. Adulti e bambini restano in silenzio sotto lo sguardo della folla. Istanti di commozione, poi il loro sguardo volge al cielo con un applauso liberatorio: è la dedica a Marco Mameli, il ragazzo di Ilbono ucciso il primo marzo dello scorso anno a cinquanta metri da qui, in via Santa Cecilia. Anche il cielo sembra piangere: cade una leggera pioggia, le gocce sembrano lacrime. «Questa è un’edizione particolare, dedicata a Marco che Bari Sardo non dimenticherà mai», afferma il sindaco, Ivan Mameli, che osserva da vicino la sfilata che scorre tra due ali di folla e imponente dispiegamento di forze dell’ordine.

La sfilata

I carri si snodano lungo corso Vittorio Emanuele. Tre sono quelli de Is Carristasa, l’organizzazione che cura il Carnevale bariese, altri arrivano da Tortolì, Villagrande, Cardedu e Lotzorai. Nell’aria si percepisce che l’edizione, proprio come dice il sindaco, particolare. La musica c’è, i balli e i colori pure. C’è anche la voglia di fare festa, ma il pensiero ricorrente è Marco Mameli. Qui, quasi un anno fa, una mano assassina gli ha spezzato la vita a 22 anni. Nessuno ha dimenticato. «Era importante ripartire, là dove tutto si era fermato», aggiunge il sindaco.

Un bimbo vestito da Arlecchino abbraccia una fatina, si scambiano coriandoli e stelle filanti. È l’immagine più nitida dell’essenza carnevalesca. «Vogliamo divulgare i valori del rispetto reciproco, la cultura del dialogo, dell’amicizia e del sano divertimento», prosegue il sindaco, reduce da tavoli istituzionali sull’ordine pubblico che hanno preceduto la prima delle due sfilate (la seconda è in programma martedì prossimo).

Controlli

Il personale del commissariato di polizia, coordinato dal dirigente Fabrizio Figliola, dell’Arma dei carabinieri e delle Fiamme gialle garantiscono la sicurezza. Gli agenti della polizia locale e i volontari delle associazioni locali si occupano di viabilità e assistenza. La festa entra nel vivo e il centro di Bari Sardo diventa l’eldorado del divertimento. Come tradizione vuole.

Il murale realizzato dall’artista Cristiana Agus in via Santa Cecilia è il tributo artistico che Bari Sardo ha dedicato a Marco Mameli: diventa meta di un pellegrinaggio silenzioso. Una preghiera, un pensiero, un semplice sguardo per ricordare il giovane. Intanto i carri e i gruppi mascherati proseguono imboccando via Cagliari. Rispetto al passato la logistica è cambiata: si fa solo un viaggio d’andata verso sud per poi raggiungere piazza Mercato per lo spettacolo dei deejay sotto le stelle, dalle 21 a mezzanotte. «In tutta sicurezza», conclude Mameli.

RIPRODUZIONE RISERVATA