Il Carnevale rimette in moto Lanusei 

Pale eoliche, Musk e le sue velleità di conquista dello spazio fino alle peripezie a cui sono costrette le mamme ogliastrine per far nascere i propri figli, poi i classici personaggi Disney e i supereroi, i personaggi di serie tv e film più in voga, i Lego, maghi e streghe di ogni galassia e antichi romani . La sfilata di apertura del carnevale ogliastrino a Lanusei ha premiato l’allegoria e la critica sociale, come si confà a ogni festa di Carnevale che si rispetti.

I protagonisti

Quattro i carri in gara, oltre ai due di Lanusei: l’antica Roma di Cardedu, apprezzato per la struttura, i Lego Ferrari di Tortoli, la Banda Bassotti di Arzana e i bronzetti nuragici di Villagrande. Ognuno apprezzato per tecnica di realizzazione, idea e creatività.

La sfilata

Numerosissimi i gruppi in maschera che hanno animato la serata lungo via Roma, con musiche e balli fino a tarda notte. Maschere danzanti di ogni età hanno sfilato insieme ai carri, con coreografie e coinvolgendo tutti i visitatori. I carri allegorici da piazza Marcia hanno sfilato lungo tutta via Roma e la festa si è protratta fino a tarda notte.

Pienone nei bar del centro, tra via Roma e piazza Vittorio Emanuele dove trovare un tavolo libero è stata un’impresa. La serata di Carnevale è stata un balsamo per gli operatori del settore. Affollatissimo anche lo stand che gli organizzatori del Carnevale hanno allestito accanto alla cattedrale. Le zeppole distribuite ammontano a un miagliaio. Richiestissimi anche i panini farciti.

Gli ideatori

Giulia Musto, presidente dell’associazione Lavori in corso, in tenuta da figli da fiori e organizzatrice della sfilata ha commentato. «Siamo molto contenti per la partecipazione delle persone e per la collaborazione che ha dimostrato tutta la comunità per la buona riuscita della manifestazione. In moltissimi ci hanno dato una mano per gestire la festa e perché tutto funzionasse alla perfezione. Menzione speciale per i ragazzi del carro che hanno animato la festa fino alla fine e per l’impegno che hanno dimostrato nella costruzione del carro. Speriamo nella stessa partecipazione il 4 marzo». Infatti, Lanusei replicherà nel giorno di martedì grasso: l’associazione ha organizzato la festa in maschera per i bambini, ormai una tradizione da alcuni anni, con i gonfiabili e l’intrattenimento per i più piccoli con musica e danze. Gli stesis bambini delle scuole sfileranno anche la mattina di giovedì grasso.

