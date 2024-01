«Il carnevale per me dura tutto l’anno» 

Sulle orme di Lorenzo il Magnifico, convinto assertore che per carnevale « c hi vuol esser lieto sia, di doman non c’è certezza ». Parole che descrivono perfettamente Bernardetta “Dina” Usai, asseminese classe 1937: «La vita è un gioco, tonto chi non lo capisce. Travestirmi mi fa stare bene e credo di riuscire a far star bene anche gli altri, ogni occasione è buona per farlo, per divertirmi e portare gioia. A 87 anni vivo la vita con grandissima allegria». Perché per tzia Dina è davvero carnevale tutto l’anno.

Quest’anno prima uscita ad Assemini in via Cagliari, sacco di iuta pieno di caramelle in una mano e scopa di saggina nell’altra, un po' befana un po' Pocahontas ha offerto caramelle e poesie, bambini o adulti poco importa quando l’intento è portare gioia. A casa sua, dentro l’armadio, un incredibile assortimento di abiti per tutte le occasioni: Donna ragno, cameriera, marocchina con il fez, araba velata, Pocahontas, spazzacamino, da Mamma Natale, boss, befana e Mary Poppins. Costumi sempre pronti all’uso.

La missione

Le occasioni? «Non mancano di sicuro», dice divertita, «e quando non si presentano si fa presto ad inventarle: feste tra amici, Natale, Epifania, a scuola per i ragazzini, all’asilo per i bambini e a casa per familiari e, quando era ancora in vita, per mio marito. Amava fotografarmi e io adoravo mettermi in posa per lui, sono stati 65 anni di vero amore. Mi sono innamorata vedendolo passare in moto, era bello come Tyrone Power. Il 13 dicembre del 1955, il giorno di Santa Lucia, abbiamo ballato tutta la sera abbracciati strettissimi, uno scandalo per quegli anni. Poi ci siamo fidanzati. Avevo 19 anni e ci siamo sposati che ne avevo 20. Mi ha lasciata due anni fa dopo una lunga malattia, a pensarci ora c’è soltanto una cosa di cui mi pento: non aver fatto l’amore prima del matrimonio, che stupidaggine. Mi sono persa tutte le cose più belle, quelle fatte di nascosto. L’ho raccomandato ai miei figli: guai a voi se arrivate illibati al matrimonio».

Pochi giorni dopo la morte del marito, la suora del vicino asilo infantile le chiese di travestirsi perché i bambini la aspettavano.«Le ho detto non posso, mio marito è morto da poco , e sa cosa ha risposto? Dina, se tu ora ti travesti farai felici i bambini e anche me, tu starai bene e tuo marito che ci guarda dal cielo si rallegrerà . Ho indossato l’abito di Cappuccetto rosso e sono andata dai bambini».

Il ricordo

Lo sguardo diventa malinconico quando prosegue il racconto: «Sono l’ultima di 14 figli. Mio padre si chiamava Giovanni Andrea Usai e ha avuto tre mogli, dalle prime due entrambe morte di parto ha avuto cinque figli, con mia madre Vitalia Mattana ne ha avuti nove, io sono l’ultima. È morto che avevo 6 anni, praticamente non l’ho conosciuto. Mi dissero che era volato in cielo con un angelo ma io aspettavo di vederlo tornare. A casa come un cimelio prezioso c’era il suo basco. È stato il cappello di babbo il mio primo “travestimento”, indossarlo mi rendeva felice e con il suo cappello in testa passeggiavo per casa allontanando tristezza e nostalgia».

Il travestimento preferito? «Quello di Zorro». A carnevale ogni scherzo vale? «Macché! A carnevale lo scherzo non vale nulla, è farlo quando non si può, quando nessuno se lo aspetta, il vero divertimento. Allora sì che vale». E anche senza maschera Dina Usai a 87 anni indossa ancora un sorriso da ragazza.

