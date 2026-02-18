Il Carnevale intercomunale è un flop 

Un solo carro presente alla sfilata, nessun gruppo a piedi, poche pure le maschere: il carnevale intercomunale, organizzato in maniera congiunta dai Comuni e le associazioni di Capoterra , Sarroch , Villa San Pietro , Pula e Domus de Maria è stato un clamoroso flop. Alla fine alla sfilata di Martedì Grasso a Sarroch era presente solo il gruppo di Domus De Maria – vincitore delle ultime edizioni – che ha portato per le strade del paese carro, costumi e coreografie ispirate al Messico. Fatta eccezione per la prima tappa a Capoterra dove si erano presentati anche di carri provenienti da altri centri, anche le date di Pula e Villa San Pietro si sono rivelate un mezzo fiasco. Il carnevale intercomunale chiuderà i battenti sabato a Domus de Maria, dove difficilmente si presenteranno altri carri. Scontata, a questo punto, la vittoria finale e il premio di 2mila euro per il gruppo mariese.

La delusione

«Partecipare senza concorrenti è desolante – racconta Palmiro Tedde, uno degli organizzatori del carro di Domus de Maria, capace di riunire sino a novanta figuranti - la partecipazione comporta ogni anno una spesa non indifferente, ci auguriamo che il prossimo anno cambi qualcosa, altrimenti il carnevale intercomunale non ha più senso».

Gli amministratori comunali ammettono il passo falso di quest’anno, ma nessuno pensa a gettare la spugna. «Quest’anno non ci aiutato il fatto che, dopo tanto tempo, ci fosse anche la sfilata di Cagliari – spiega Rebecca Scano, assessora alla Cultura di Sarroch -, il primo anno è stato quello di maggior successo, poi piano piano il carnevale intercomunale è andato a spegnersi. Abbiamo difficoltà a coinvolgere la popolazione, sono cambiati regolamenti e normative, l’impegno necessario per organizzare un carro è superiore al passato. Stiamo valutando se partendo con più anticipo, e sostituendo il premio con un incentivo per la realizzazione del carro, si possa invertire questo trend negativo».

L’analisi

Secondo Donatella Fa, assessora allo Spettacolo di Pula, anche il maltempo ha fatto la propria parte: «Tra vento e pioggia siamo stati poco fortunati. Siamo pronti a ripartire dal prossimo anno, con una organizzazione anticipata e magari con maggiori fondi da parte dei Comuni».

Giovanni Montis, assessore allo Spettacolo di Capoterra si gode almeno la buona presenza di partecipanti della sua cittadina: «La concomitanza di piazze importanti come Samassi e Cagliari non ha aiutato, a Capoterra dal primo anno possiamo contare sul supporto del gruppo “AmmacchiHouse” che ci dà una grossa mano. Per il prossimo anno cominceremo ad organizzare il carnevale molto prima, coinvolgendo più associazioni per far crescere questo appuntamento».

