Il Carnevale in vetrina è come una fiaba 

Dopo il primo posto del podio per la più bella vetrina di Natale al concorso della Pro loco, ci hanno preso gusto, e adesso titolari e dipendenti dello storico negozio di tessuti Geppino in via Umberto si sono sbizzarriti nell’abbellire la vetrina anche sul tema del Carnevale. Ancora una volta è tutto fatto a mano, con l’aggiunta di bambole e oggetti antichi. Sotto il tendone di un circo ci sono trapezisti e pagliacci. Nel mezzo i tessuti degli abiti di arlecchino e del joker circondato di carte. E poi la pelliccia del cacciatore con tanto di fucile e cartucciera. Sopra i tamburi, rigorosamente fatti a mano con polistirolo e cartone e poi decorati, c’è una scimmietta, anche questa un vecchio giocattolo e poi dadi, pop-corn e stelle filanti. E, manco a dirlo, in questi giorni la vetrina è diventata l’attrazione di tanti passanti, soprattutto dei bambini che si fermano incantati ad osservarla e che, c’è da scommettere, ripeteranno il rito anche oggi in occasione del martedì grasso che di fatto chiude i festeggiamenti del Carnevale. «Da sempre ci piace abbellire la nostra vetrina», dice il titolare Antonio Massa, «soprattutto in occasioni come Natale e Carnevale, per dare un po’ di colore. E poi è bello anche coinvolgere tutti i dipendenti che si danno da fare per realizzarla». ( g. da. )

