Il Carnevale fra i grandi eventi 

Grandi novità per “Carrasegare osincu 2024”. La prima è che la manifestazione è stata finanziata dall’assessorato regionale al Turismo nell’elenco dei grandi eventi. Riconoscimento ottenuto per il grande interesse turistico che riveste, come uno dei più antichi e particolari carnevali dell’Isola, per originalità e trasgressività. L’altra novità è che si gioca in anticipo di una settimana sulle date, considerato che il primo febbraio, è previsto “Giogia Laldagiolu”, il famoso giovedì grasso che prevede, con indosso una giacca al rovescio, il viso macchiato di nero dalla fuliggine e un bastone pronto a infilzare il bottino, una processione di grandi e bambini lungo le strade del centro storico.

Le date

L’8 febbraio, è destinato invece ormai da 48 anni alla tradizionale sfilata dei carri in maschera con una larga partecipazione delle scolaresche bosane e del circondario. Sabato 10 febbraio la Festa delle cantine: un’occasione per i gruppi in maschera di gustare piatti e vino nelle cantine del centro. Domenica 11 febbraio, il Temo diventerà il palcoscenico della manifestazione “Un fiume di maschere”, mentre lunedì 12 ci saranno ancora le sfilate dei carri per l’assegnazione dei premi in palio. Martedì 13, l’attesa e antichissima rappresentazione di s’Attittidu: “sas Attittadoras”, maschi e femmine con le sembianze di donne vestite a lutto, corrono lungo le strade gridando lamenti struggenti, cercando disperatamente “unu ticchirigheddu ‘e latte”.

Il sindaco Piero Casula e l’assessore al Turismo Guglielmo Macchiavello mettono in luce l'importanza del carnevale bosano: «Sentiamo la responsabilità di offrire ai concittadini e a tutti i numerosi visitatori un evento che deve la riuscita e il fascino alla capacità dei bosani, che sanno trasformare la città in un unico grande teatro all’aperto, diventando essi stessi interpreti di un gusto per la satira e la narrazione che li rende unici». La manifestazione, promossa in collaborazione con l’ associazione “Karrasegare Osinku” e la Pro Loco “Melkiorre Melis”, sarà presentata il 15 gennaio a Cagliari alla presenza dell’assessore regionale al Turismo Gianni Chessa.

