Il Carnevale fa ripartire l’economia 

Gli operatori, dal canto loro, contano che il successo del Carnevale sia di buon auspicio per la stagione turistica 2023. «Penso sia stato proposto un bel programma, una bella promozione, le prospettive sono sempre positive e di buon auspicio per fare sempre meglio - commentare Salvatore Mannu, dell'hotel e ristorante Mannu - Certo, occorre migliorare alcuni aspetti, per esempio il rapporto fra organizzatori e operatori, certi che il nostro coinvolgimento, prima di qualsiasi evento o stagione, possa essere utile a migliorarsi tutti». Un richiamo cortese ma forte verso gli amministratori, a volte innamorati del loro ruolo di rappresentanza e dimentichi dei rappresentati. Ma tant'è: è tempo per il Carnevale di Bosa di manifestarsi nella sua assoluta peculiarità. Vestire nel giorno del suo culmine, S'Attittidu, per fingere nei veri colori del lutto fame e pianto, reagendo così, nell'irridente allegoria sensuale, alla tragica storia di dolore ed epidemie di questa città.

«In città attendiamo oltre mille maschere ed alcune migliaia di persone, turisti e cittadini della zona- dice il primo cittadino - Dopo gli anni delle necessarie e rigide restrizioni, la voglia di far festa è tanta, così come tanti sono i visitatori attesi da domani fino a martedì prossimo. Il mio grazie va a tutti i dipendenti del Comune, ai vigili urbani, alle Forze dell'ordine impegnati per la riuscita della manifestazione. Un grazie particolare all'associazione e alla Pro Loco ed a tutti gli operatori».

Il Carnevale atteso da tre anni è anche la festa della ripartenza e della ripresa per le attività che hanno pagato la sospensione delle manifestazioni a causa della pandemia. Ne è convinto il sindaco Piero Casula che, dopo il successo riscontrato una settimana fa da Gioia Laldaggiolu, si prepara all'auspicato bis domani, giovedì grasso, una giornata dedicata alla sfilata delle scolaresche ed alle mascherate libere.

L’attesa

«In città attendiamo oltre mille maschere ed alcune migliaia di persone, turisti e cittadini della zona- dice il primo cittadino - Dopo gli anni delle necessarie e rigide restrizioni, la voglia di far festa è tanta, così come tanti sono i visitatori attesi da domani fino a martedì prossimo. Il mio grazie va a tutti i dipendenti del Comune, ai vigili urbani, alle Forze dell'ordine impegnati per la riuscita della manifestazione. Un grazie particolare all'associazione e alla Pro Loco ed a tutti gli operatori».

Turismo e Carnevale

Gli operatori, dal canto loro, contano che il successo del Carnevale sia di buon auspicio per la stagione turistica 2023. «Penso sia stato proposto un bel programma, una bella promozione, le prospettive sono sempre positive e di buon auspicio per fare sempre meglio - commentare Salvatore Mannu, dell'hotel e ristorante Mannu - Certo, occorre migliorare alcuni aspetti, per esempio il rapporto fra organizzatori e operatori, certi che il nostro coinvolgimento, prima di qualsiasi evento o stagione, possa essere utile a migliorarsi tutti». Un richiamo cortese ma forte verso gli amministratori, a volte innamorati del loro ruolo di rappresentanza e dimentichi dei rappresentati. Ma tant'è: è tempo per il Carnevale di Bosa di manifestarsi nella sua assoluta peculiarità. Vestire nel giorno del suo culmine, S'Attittidu, per fingere nei veri colori del lutto fame e pianto, reagendo così, nell'irridente allegoria sensuale, alla tragica storia di dolore ed epidemie di questa città.

La rinascita

Rinascere dalla cenere per cantare la vita: domani Giovedì grasso, sabato dedicato alle cantine con degustazione dei vini locali, domenica e lunedì spazio alle sfilate e voli sul fiume, martedì nell'antica e provocante mascherata di S'Attittidu alla mattina e in quella travolgente di Giolzi, alla sera. Carnevale in riva al Temo è cultura ed investimento per il presente e futuro turistico della città. Non a caso, ci si attende da domani il tutto esaurito nelle strutture ricettive e nei ristoranti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata