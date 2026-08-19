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20 agosto 2026 alle 00:15

Il carnevale estivo 

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Oggi alle 15 su Videolina lo speciale sul carnevale estivo di Trinità d’Agultu. Tra rocce rosse di porfido, macchia mediterranea e splendide acque cristalline, sorge Isola Rossa, un gioiello della costa nord-occidentale della Sardegna. Questo affascinante borgo marinaro, frazione del comune di Trinità d’Agultu e Vignola, si anima soprattutto d’estate, attirando visitatori da tutto il mondo. Il borgo offre anche un ricco patrimonio storico con la Torre Aragonese del XVI secolo e una tradizione culinaria che valorizza il pescato locale, in particolare l’aragosta. La manifestazione è il cuore pulsante dell’estate, capace di trasformare il borgo in un vivace palcoscenico di tradizione e allegria. Il reportage dell’evento è curato da Clizia Stangoni.

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