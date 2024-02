Il Carnevale diventa volano dello sviluppo turistico 

Le principali strade del paese affollatissime e una piazza Pilar gremita per i festeggiamenti finali a base di musica, coloratissime danze e zippolata: sono le istantanee del gran successo del “Carnevale senza confini nel paese delle radici” svoltosi nel fine settimana a Villamassargia e organizzato da Pro Loco e Comune con il sostegno dell’Unpli regionale e nazionale.

Migliaia di persone arrivate da tutta l’Isola si sono fatte affascinare dalle inconsuete “nozze” tra le linee dure e spigolose delle maschere dei Mamuthones e Issohadores di Mamoiada e de s’Urtzu e’ su Pimpirimponi di Sadali e i morbidi pizzi e merletti delle del corteo storico di Venezia per confezionare le quali, le professioniste Alessia Ghisoni e Cinzia Murgia hanno selezionato preziose sete, stoffe e merletti di Burano nelle botteghe veneziane. Un connubio in grado di ammaliare i tanti presenti. Per le tante maschere non è mancata anche una sortita a s’Ortu Mannu. «Organizzare un evento come questo - commenta la sindaca Debora Porrà - significa creare un’opportunità in più per sviluppare il turismo nel nostro paese e favorire il lavoro delle attività locali. Grazie alle migliaia di presenti abbiamo potuto toccare con mano la ricaduta positiva».

