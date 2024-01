Il Carnevale di Venezia parla quartese 

La valigia è già pronta, gli abiti pure. Katia Sarritzu, 58 anni, si prepara a partire per Venezia per il prossimo Carnevale. Ma non come una turista qualunque: nella città più romantica d’Italia, vestirà gli abiti della Venezia del 700, con ricami e mantelli.

Una passione, la sua, che ha radici lontane e che ha coinvolto piano piano anche il compagno Aurelio Latorracca anche lui affascinato da quell’epoca . E così entrambi porteranno un po’ di Sardegna tra i canali della Serenissima.«È la decima volta che parteciperemo al carnevale veneziano e siamo felicissimi» racconta Sarritzu, «andremo nei palazzi storici a fare gruppo con le altre associazioni e potremo sfoggiare i nostri abiti».

Cuciti in casa

Abiti che Sarritzu confeziona nel laboratorio di casa con l’aiuto indispensabile della suocera, «perché lei è una maga del cucito. Io faccio gonne, sottogonne e tutto quello che posso». La ricerca dei tessuti è meticolosa: «Come il velluto del visconte di Vimodrone o la seta».La passione per questo mondo di fiaba, è nata presto per la donna che come lavoro gestisce una casa vacanze. «Sono sempre stata attratta dal mondo veneziano e così mi sono messa a studiare soprattutto il periodo del Settecento. Per un periodo mi sono trasferita a Cernobbio e da lì è stato facile spostarmi e iniziare a frequentare l’ambiente di Venezia». Lo zampino ce l’hanno messo anche alcune amiche «che frequentavano il castello di Bevilaqua dove il 4 marzo si festeggia il Capodanno Veneziano. Non posso descrivere le sensazioni che ho provato quando ho partecipato la prima volta. Siamo andati alla cena e siamo stati catapultati nel 700 come se il resto non esistesse. Così mi sono innamorata degli abiti e ho pensato: adesso li farò anche io».

La collezione

Fino ad arrivare ad averne tantissimi nella sua casa nel cuore del centro storico dove ci sono vestiti di velluto e di seta e un abito d’epoca Elisa di Rivombrosa del 1790. Tra scarpe e parrucche, che ovviamente non possono mancare in questo guardaroba così particolare, ci sono poi gli abiti da uomo «che indosso con grande orgoglio e passione anche io» interviene Latorracca, «ce ne sono con taglio francese con la giacca che scende dritta all’ingiù e alla veneziana come una campana a taglio dritto. Poi ci sono anche le scarpe da uomo con tacco a rocchetto e la fibbia davanti». Tra l’altro Sarritzu proviene anche da una famiglia di artisti: «Il mio trisavolo» rivela, «Giovanni Dancardi aveva realizzato molti dipinti che si possono ammirare anche al Comune di Cagliari e a Sassari».

La mostra nel futuro

Il desiderio adesso, «è di poter fare una mostra dei miei abiti al convento dei cappuccini in via Brigata Sassari». ma c’è anche un cruccio: «Purtroppo mia figlia non è minimamente interessata ai miei abiti e alla mia passione. Un giorno non mi resterà che lasciarli in eredità a un teatro».

