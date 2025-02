Il Carnevale contro l’eolico 

Flash mob e manifestazioni improvvisate non mancheranno. Il Presidio permanente del Popolo sardo parteciperà a tutti i principali raduni previsti nell’Isola per il Carnevale: la contrarietà alla legge sulle aree idonee e la preferenza per la Pratobello 24 potrebbero riecheggiare a San Gavino, Tempio, Guspini e Villacidro tra coriandoli e maschere tipiche.

La situazione

L’impasse della situazione politica, legata anche alla questione della decadenza di Alessandra Todde, tengono per ora in stand by le attività della Rete che si è creata attorno alla legge di Pratobello. «Ma la mobilitazione cova ancora sotto la cenere della protesta», dice Pasquale Mereu, padre della Pratobello 24 e sindaco di Orgosolo. «Ad esempio, nel Nuorese, luogo centrale della rivendicazione contro l’assalto eolico e fotovoltaico, è tutto fermo anche perché molti attivisti partecipano direttamente alle competizioni elettorali, come nel caso di Nuoro. Più in generale, tutti gli occhi sono puntati alla questione della decadenza della governatrice Alessandra Todde. Questo non significa che ci sia disinteresse, ma che ci sono anche altre vicende su cui tenere gli occhi aperti».

No scorie

Tornando al Presidio del Popolo sardo, da segnalare che qualche giorno fa, durante un’assemblea a Santa Giusta, su proposta di Bustianu Cumpostu, coordinatore del Comitadu Nonucle-Noscorie, ha confermato di essere a disposizione per promuovere e sostenere le mobilitazioni necessarie per scongiurare il pericolo radioattivo che incombe sui sardi. L’adesione è stata presa all’unanimità e formalizzata dai due coordinatori del Presidio, Davide Fadda e Gianfranco Cau, i quali sono intervenuti nel dibattito con considerazioni, dati e approfondimenti sul tema condividendo la necessità di mobilitazione immediata, prima del 27 febbraio, data della decisione, o subito dopo le feste di carnevale, «per far capire al ministro Pichetto Fratin e al Governo che la Sardegna ha detto no a centrali o depositi nucleari, e non intende assolutamente permettere che la volontà del popolo sardo venga stravolta».

