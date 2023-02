Il Carnevale accende i motori 

Finalmente entra nel suo tempo a lungo atteso il Carnevale di Bosa, uno dei carnevali che la Regione presenta al mondo come parte di un patrimonio culturale di identità nella tradizione.

L’incontro

Ieri mattina alla presenza dell'assessore regionale al Turismo Gianni Chessa, l'evento edizione 2023 è stato ufficialmente presentato. C'erano, oltre al consigliere regionale Alfonso Marras, il sindaco Piero Casula, gli assessori comunali e i rappresentanti di Pro Loco, l’associazione Carrasegare Osincu e gli operatori del settore turismo con numerosi negozianti e titolari di locali. L'assessore regionale ha spiegato l'impegno della Regione nella promozione dei Carnevali sardi, fra cui quello di Bosa, antico e particolare per l'interpretazione che di esso danno i bosani.

La festa

Come da programma, domani la città festeggia Giogia Laldaggiolu, una sorta di giovedì grasso anticipato di una settimana. Il programma proseguirà con gli appuntamenti della tradizione: Giovedì Grasso e sfilata delle scolaresche, poi il Sabato delle Cantine, mascherate sul fiume e nel centro urbano, fino a culminare con gli appuntamenti peculiari di S'Attittidu e di Giolzi, al Martedì Grasso.

Le immagini

Ieri, intanto, è stata inaugurata la mostra fotografica sul Carnevale, curata da Valentino Tedde. «Il Carrasegare ‘Osincu è bello da scoprire per chi arriva e fonte di orgoglio per chi ci vive – ha spiegato il sindaco Piero Casula - ed è anche per questo motivo che abbiamo pensato a un fotografo bosano; che con la sua fotocamera è capace di accarezzare i paesaggi e di scavare in quell’anima che sveliamo nel Carnevale». Oltre ad un centinaio di foto recenti di Valentino Tedde, i visitatori potranno guardare su di un schermo alcuni video e fotografie del passato realizzati dai bosani: «La memoria ci permette di tramandare le nostre tradizioni nel presente», ha commentato Casula.

