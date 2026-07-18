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Elini
19 luglio 2026 alle 00:32

Il Carmine: rito rinnovato senza comitato 

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Nessun cittadino ha voluto mettere in piedi il comitato delle festa più sentita. Ma il culto per la Vergine del Carmelo ha resistito al disinteresse grazie all’impegno di alcuni irriducibili e la regia discreta di un pensionato, Giuliano Seoni.

Ieri all’alba il simulacro della Vergine, preceduto tradizionalmente da quello di san Mauro, è stato accompagnato in processione verso il santuario di montagna, al suono delle launeddas di Alessandro Podda. A portare i simulacri a spalla sono stati non soltanto gli uomini, ma anche alcune giovani donne di Elini.

Dopo la messa celebrata dal parroco, don Ignazio Ferreli, sul sagrato della chiesetta del Carmine i fedeli hanno potuto gustare fette di torta e caffellatte, preparati da diversi volontari.

Stasera, all’imbrunire, i simulacri della Vergine e di san Mauro torneranno a Elini. Nella chiesa di san Gavino sarà celebrata la messa.

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