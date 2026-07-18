Il Carmine: rito rinnovato senza comitato 

Nessun cittadino ha voluto mettere in piedi il comitato delle festa più sentita. Ma il culto per la Vergine del Carmelo ha resistito al disinteresse grazie all’impegno di alcuni irriducibili e la regia discreta di un pensionato, Giuliano Seoni.

Ieri all’alba il simulacro della Vergine, preceduto tradizionalmente da quello di san Mauro, è stato accompagnato in processione verso il santuario di montagna, al suono delle launeddas di Alessandro Podda. A portare i simulacri a spalla sono stati non soltanto gli uomini, ma anche alcune giovani donne di Elini.

Dopo la messa celebrata dal parroco, don Ignazio Ferreli, sul sagrato della chiesetta del Carmine i fedeli hanno potuto gustare fette di torta e caffellatte, preparati da diversi volontari.

Stasera, all’imbrunire, i simulacri della Vergine e di san Mauro torneranno a Elini. Nella chiesa di san Gavino sarà celebrata la messa.

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