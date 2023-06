Il carignano punta al riconoscimento da parte dell’Unesco  

L'amministrazione comunale annuncia di aver intrapreso il percorso per far riconoscere il Carignano e la vite a piede franco patrimonio dell’umanità.«Va avviato un percorso serio per arrivare al riconoscimento dell’Unesco - dice il sindaco Ignazio Locci - abbiamo le professionalità, che possono dare un grande contributo sia sotto l’aspetto scientifico che sotto l’aspetto dell’esperienza pratica di chi ha reso grande il prodotto. Abbiamo il dovere di costruire un percorso che coinvolga tutti i soggetti più importanti del Sulcis. Siamo certi che si possa costruire un’alleanza fortissima per raggiunge l’obiettivo». Un lavoro lungo e difficile ma che comincia dalla valorizzazione del vino. «Da anni siamo partiti con individuazione del carignano come prodotto di eccellenza del territorio - dice l’assessore Roberta Serrenti - puntiamo a far conosce tutto ciò che ruota attorno alla sua coltivazione e alla sua produzione».

RIPRODUZIONE RISERVATA