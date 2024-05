Il carico “radioattivo” sarà rispedito nel nord Italia 

Il carico “radioattivo” giunto la scorsa settimana al Porto di Cagliari sarà rispedito in Continente. Dunque, a distanza di una settimana dall’inchiesta del nostro giornale, arriva la conferma: una parte dei containers carichi di fumi di acciaieria destinati alla “Portovesme srl” giunti sulla banchina di Ponente nello scalo cagliaritano sono risultati radioattivi ai controlli radiometrici.

Presto fuori dall’Isola

La conferma arriva direttamente dal numero uno di Piazza Palazzo, il Prefetto di Cagliari Giuseppe De Matteis: «I containers e il materiale negli stessi contenuto non rimarranno nell’Isola». È il rappresentante dello Stato ad illustrare all’Unione Sarda le operazioni che dovranno essere messe in atto per rispedire al mittente quei fumi di acciaierie contaminati dal pericolosissimo Cesio 137: « La Portovesme s.r.l. – conferma il Prefetto - sta già concordando la restituzione parziale del carico (i sei containers interessati) con la Arvedi S.p.A. ». È stata la stessa fonderia di Cremona, produttrice di quei fumi risultati radioattivi, a comunicare nella giornata di ieri ai vertici della Prefettura « la disponibilità a riprendersi il materiale in questione ». Non sarà un passaggio semplice considerato che si tratta di materiali a tutti gli effetti risultati radioattivi. Scrive il Prefetto: « Sulla base della relazione che sarà prodotta dagli Esperti di Radioprotezione delle due società riguardo alle modalità di trattamento in sicurezza dei containers (gestione e smaltimento del rifiuto radiocontaminato) ai fini della loro restituzione alla Arvedi S.p.A., acquisiti i conformi pareri degli organismi tecnici (in primis, Arpas e Vigili del Fuoco) circa l’adeguatezza delle stesse modalità, la Prefettura rilascerà il nulla osta all’allontanamento ».

Fumi in «quarantena»

Per il Prefetto « tutti e sei i containers sono stati posti in adeguate zone di “quarantena”. Si è in attesa di ricevere gli esiti delle verifiche da parte dell’Arpa Sardegna, che nella mattinata del 17maggio ha svolto, con il supporto del Comando Vigili del Fuoco, i necessari campionamenti del materiale contenuto nei containers ». Sulla messa in sicurezza dei sei contenitori risultati radioattivi la Prefettura è stringata: « Allo stato, i sei containers sono allocati in apposite zone di “quarantena”; è da ritenersi che le misure adottate siano momentaneamente sufficienti a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l’ambiente ».

Come rispedirli

Per conoscere le modalità di trasporto del carico “radioattivo” bisognerà attendere: « Sino a quando non saranno formalizzate le modalità per il trattamento in sicurezza dei 6 containers ai fini della loro restituzione alla Arvedi – ribadisce il Prefetto - non è possibile anticipare le specifiche misure e le modalità per il trasporto e il trattamento del materiale e, nella conseguenza, non si possono concordare specifiche attività con le autorità del territorio di destinazione e dei territori che saranno interessate dal trasporto ». Sulla vicenda ora, dopo la conferma prefettizia, però, incombe un quesito inquietante: come è stato possibile che quei mezzi carichi di fumi “radioattivi” abbiano potuto lasciare il nord Italia per giungere a Portovesme senza che nessuno li controllasse e fermasse prima?

Conferme inquietanti

La ricostruzione ufficiale dei fatti conferma la gravità di quanto denunciato dalla nostra inchiesta: « Nella giornata del 9 maggio la Portovesme s.r.l. ha segnalato una anomalia radiometrica su due containers provenienti dalla Arvedi S.p.A. e contenenti fumi di acciaieria. I due containers sono giunti allo stabilimento della “Portovesme” con automezzi su gomma. La Portovesme s.r.l. ha inoltre rappresentato che altri 24, provenienti dalla Arvedi S.p.A., erano allocati presso il Porto di Cagliari. I 26 containers sono giunti in Sardegna per mezzo di navi commerciali ».

Un viaggio “radioattivo”

Come è stato possibile che navi commerciali abbiano potuto imbarcare quei “rifiuti” risultati radioattivi senza alcuna verifica in partenza e lungo il viaggio? « La Capitaneria di Porto di Cagliari – informa il Prefetto - sta svolgendo i necessari controlli riguardo alla regolarità dei documenti di carico, trasporto e navigazione ».

Porto senza controlli

Non essendoci al Porto di Cagliari alcun tipo di controllo radiometrico quanti mezzi con rifiuti “radioattivi” possono aver raggiunto l’Isola impunemente? Ora, dunque, si apre un nuovo caso: quello del “buco nero” dei porti sardi, dove arriva di tutto e di più, compresi fumi d’acciaieria risultati radioattivi. Con il silenzio di molti.

RIPRODUZIONE RISERVATA