Il cardinale Zuppi incontra Lavrov a Mosca 

Mosca. Il cardinale Matteo Zuppi da ieri nuovamente in missione a Mosca, come inviato speciale di papa Francesco per la pace con l’Ucraina. E l’obiettivo della visita, che si prefigge innanzitutto scopi umanitari, è ancora sviluppare canali per il rimpatrio di bimbi ucraini deportati in Russia e lo scambio di prigionieri tra le due parti. Il primo incontro dell’arcivescovo di Bologna e presidente Cei nella capitale russa è stato subito ad alto livello: il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, con il quale ha discusso «la cooperazione nella sfera umanitaria nel contesto del conflitto in Ucraina» e altre questioni sulla scena internazionale, ha reso noto nel primo pomeriggio il ministero degli Esteri russo.

Mosca ha voluto anche sottolineare «lo sviluppo costruttivo del dialogo tra Russia e Vaticano». Il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, ha dichiarato che «il cardinale Matteo Zuppi ha iniziato una nuova visita a Mosca, nel quadro della missione affidatagli da Papa Francesco l’anno scorso, per incontrare le Autorità e valutare ulteriori sforzi per favorire il ricongiungimento familiare dei bambini ucraini e lo scambio di prigionieri, in vista del raggiungimento della tanto sperata pace». Delle questioni al centro della missione di Zuppi si era parlato anche venerdì durante l’incontro in Vaticano di Francesco col presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

RIPRODUZIONE RISERVATA