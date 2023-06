Il cardinale Zuppi in missione di pace per tre giorni a Mosca 

Città del Vaticano. Appena tre settimane dopo la tappa a Kiev del 5 e 6 giugno scorsi, la “missione di pace” voluta da papa Francesco e affidata al cardinale di Bologna e presidente della Cei Matteo Zuppi approda a Mosca. Da oggi e per due giorni, infatti, l’inviato papale sarà nella capitale russa per incontri destinati, secondo la volontà della Santa Sede, ad «incoraggiare gesti di umanità» che aiutino a individuare vie per «una pace giusta». Dopo il tentato golpe in Russia, in molti pensavano che i tempi della missione di Zuppi potessero slittare sine die. Invece la situazione potrebbe averli addirittura accelerati, se si pensa che appena pochi giorni fa, giovedì scorso, il porporato diceva di non averne ancora discusso col Pontefice dal suo ritorno da Kiev.

La decisione definitiva, e quindi anche il via libera da Mosca, sono letteralmente scattati nell’ultimo fine settimana. «Nei giorni 28 e 29 giugno 2023, il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza Episcopale Italiana, accompagnato da un officiale della Segreteria di Stato, compirà una visita a Mosca, quale inviato di papa Francesco», ha quindi annunciato la Santa Sede. «Scopo principale dell’iniziativa è incoraggiare gesti di umanità, che possano contribuire a favorire una soluzione alla tragica situazione attuale e trovare vie per raggiungere una giusta pace», ha aggiunto.

«La nostra posizione è chiara e l’abbiamo espressa in modo molto aperto: non abbiamo bisogno di alcuna mediazione, e questo perché abbiamo avuto cattive esperienze. Non ci fidiamo della Russia». Questo il commento del capo dell’ufficio del presidente ucraino, Andryi Yermak, aggiungendo tuttavia che se dovesse ottenere risultati sui problemi dei bambini deportati in Russia e sullo scambio dei prigionieri, questi risultati sarebbero benvenuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA