Il cardinale dei poveri torna in Polonia 

Varsavia. Il cardinale Konrad Krajewski torna in Polonia, nella sua città natale Lodz. Dopo tanti anni trascorsi in Italia, ci torna da arcivescovo metropolita dopo la nomina di Papa Leone. Dopo tredici anni lascia l’Elemosineria e il ruolo di Prefetto del Dicastero per il Servizio della Carità. Al suo posto il Papa ha nominato monsignor Luis Marín de San Martín, agostiniano, presule molto vicino allo stesso Prevost.

Si chiude dunque l’era Krajewski all'Elemosineria, «il pronto soccorso della carità», come lui stesso lo chiamava. Era stato Bergoglio a nominarlo, e lui era sempre fuori dall'ufficio, per portare coperte ai senzatetto, guidare l'ambulanza da lasciare in dono in Ucraina, inaugurare lavanderie in giro per l'Italia, accompagnare i suoi poveri agli spettacoli. Per affrontare il traffico di Roma girava in motorino ed è rimasta storica la giornata, l'11 maggio 2019, in cui si recò allo Spintime, il palazzo occupato a Roma, e si calò nella cabina elettrica per riattaccare la luce che era stata tolta.

RIPRODUZIONE RISERVATA