«Il cardinale Becciu  non ha mai pensato di gestire  la Caritas e la Diocesi» 

CITTÀ DEL VATICANO. «Il cardinale Angelo Becciu non si è mai interessato della gestione della Caritas e della Diocesi di Ozieri. C'era un rapporto di stima reciproca, ma mai è entrato nella gestione della Diocesi e della Caritas». Lo ha detto l'ex vescovo della Diocesi sarda, monsignor Sebastiano Sanguinetti, testimoniando ieri nel processo in Vaticano sulla gestione dei fondi della Segreteria di Stato. Gli ha fatto eco l'attuale vescovo Corrado Melis alla domanda della difesa di Becciu se il cardinale avesse mai interferito nella gestione della Diocesi: «Assolutamente no», ha risposto. Nella 47ª udienza del processo hanno sfilato in aula i testimoni citati dalla difesa del cardinale Becciu, tra cui i due vescovi. Tra l'altro, alla domanda del promotore di giustizia Alessandro Diddi e del presidente Giuseppe Pignatone se avesse mai chiesto al cardinale Becciu di interessarsi presso la Cei per l'erogazione di contributi alla cooperativa Spes e se comunque sapesse se il porporato l'avesse fatto, mons. Sanguinetti ha replicato: «No, non mi risulta in alcun modo. Peraltro, per parlare con la Cei non avevo bisogno di alcun interessamento». Sanguinetti, vescovo di Ozieri dal 1997 al 2006, poi amministratore apostolico dal 2012 al 2015, ha risposto soprattutto sul braccio operativo della Caritas diocesana, la Cooperativa Spes, guidata dal fratello di Becciu, Antonino. I contributi inviati da Becciu alla Spes con fondi della Segreteria di Stato sono nelle imputazioni del processo.

«C'è qualcosa qui che addirittura forse costringe a riscoprire le dimensioni fondamentali dell'essere cristiani, se ci sono delle azioni scomposte, non riguardano semplicemente la politica ecclesiastica, riguardano strutture di fondo e non è un caso che è su queste strutture che il Papa vuole ricostruire, l'incontro con Cristo, con il perdono, il sentirsi solidali, ricominciando dalle cose più essenziali». Lo dice monsignor Giuseppe Baturi, segretario della Cei e arcivescovo di Cagliari, rispondendo a margine di una conferenza sui “Dieci anni di magistero di Papa Francesco” a una domanda sulle contestazioni interne a Papa Bergoglio e gli attacchi al Pontefice.

