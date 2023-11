Il cardinale Bassetti ospite del convegno diocesano 

La Chiesa nuorese chiamata alla corresponsabilità nella trasmissione della fede. Il convegno diocesano di Nuoro, terzo nel cammino sinodale avviato nel 2021, che si è tenuto a Orosei sabato, ha dato notevoli spunti di riflessione. Una giornata intera che tra preghiera, dialoghi e tante domande anche provocatorie, ha visto l’assemblea affrontare diverse tematiche della vita ecclesiale, che alla fine di un lungo confronto con gli 800 partecipanti provenienti dalle 46 parrocchie, sono state dichiarate incoraggianti dal vescovo Antonello Mura. Al dibattito hanno preso parte il direttore catechistico nazionale don Valentino Bulgarelli, con una relazione sul battesimo che abilita alla missione, e dal cardinale Gualtiero Bassetti, presente come ospite d’onore. Una risposta a chi da fuori pensa che la Chiesa stia soffrendo una profonda crisi. Chiesa in cammino e quindi viva, capace di proporre, così come ha fatto nella sua lunga storia bimillenaria, idee e azioni creative capaci di superare le sfide di ogni tempo. «Guai a pensare che si è in pochi e che su questo principio ci si debba sedere», l’analisi del vescovo Mura. Poi l’esortazione a tutti i presenti a valutare sempre le news che riguardano la Chiesa, «spesso con frasi estrapolate da discorsi più complessi e diffuse da blog caratterizzati anche da pregiudizi che scrivono notizie incomplete creando confusione tra i credenti».

RIPRODUZIONE RISERVATA