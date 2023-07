Il cardinale Arrigo Miglio adesso è cittadino onorario 

Il cardinale Arrigo Miglio, amministratore apostolico e vescovo emerito della Diocesi, da ieri pomeriggio è cittadino onorario di Iglesias.

A motivare il riconoscimento, unico punto all’ordine del giorno del Consiglio comunale di Iglesias convocato in seduta straordinaria per l’occasione, è «la sua attenzione costante ai temi del lavoro e della promozione sociale. Monsignor Arrigo Miglio si è sempre identificato con la nostra comunità, condividendo gioie e dolori, usi e costumi e tradizioni secolari». Il sindaco Mauro Usai aveva annunciato l’idea dell’onorificenza a margine dell’accordo per il turismo fra Municipio e Diocesi.

