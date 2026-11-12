Il carciofo sardo spinoso di Villasor conquista il palato di tutti. È il prodotto tipico del paese del Basso Campidano a essere stato scelto tra i protagonisti dell’evento “Tre sapori una terra” organizzato dalla Confesercenti di Cagliari. Ad accompagnarlo in questo viaggio culinario, altri due prodotti identitari della Sardegna: la fregula e i culurgiones.

L’iniziativa si inserisce nel progetto “Dalla terra alla tavola”, finanziato dalla Regione e nato per sostenere e incentivare lo sviluppo delle filiere corte su tutto il territorio regionale. Un’occasione per scoprire, coinvolgere e unire produttori, distributori e consumatori delle eccellenze locali sarde. «La promozione del territorio passa anche e soprattutto per i prodotti della nostra tradizione», ha detto Nicola Murru, presidente di Confesercenti Cagliari.

Due i ristoratori di Villasor, Fabrizio Farci e Fernando Bandinu, che hanno aderito all’evento e accolto con favore l’opportunità: «Per noi è un piacere e un orgoglio contribuire alla valorizzazione del nostro territorio, delle sue eccellenze e soprattutto del lavoro dei produttori locali. Crediamo fortemente che la ristorazione debba essere un ponte tra chi coltiva la nostra terra e chi ne apprezza i sapori», ha commentato Farci. Un evento che anticipa la sagra del carciofo prevista per il 28 e 29 novembre.

«Questo progetto è stato un modo concreto per far conoscere la nostra identità, sostenere i produttori locali e far assaggiare a tutti il vero sapore dei prodotti sardi. Intanto a Villasor continuiamo i preparativi per la Festa del carciofo», ha dichiarato il primo cittadino Massimo Pinna.

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