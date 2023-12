«Il carcere sta rischiando la chiusura» 

Il San Daniele potrebbe diventare un carcere minorile ma non essendo una struttura idonea chiuderebbe. L’allarme arriva per voce del segretario generale Uil Michele Cireddu: «Abbiamo appreso che il carcere di San Daniele a Lanusei sia in procinto di essere ceduto al dipartimento della giustizia minorile per assegnare minori "non accompagnati" dalle altre regioni d' Italia».

Detenuti

Il cambio di “destinazione d’uso” per lo storico penitenziario porterebbe a conseguenze catastrofiche. Per dimostrarlo Cireddu usa i numeri. «Sono solo 5 i minorenni sardi che attualmente sono assegnati all’istituto di Quartucciu, di conseguenza non essendo la necessità di destinate un altro istituto per i minori a nostro avviso è un modo per chiudere definitivamente la casa circondariale di Lanusei senza determinare le proteste sindacali e del territorio».

Era noto come il San Daniele fosse in fase di riconversione. Tuttavia il sindacato non fa sfoggio di ottimismo. «Siamo consapevoli che la struttura non è idonea per l'assegnazione dei minori, di conseguenza è facile prevedere che ultimato il passaggio al Dgm sarà decretata la chiusura. Questo porterà inevitabilmente strascichi sulle altre strutture del territorio. Il Tribunale senza il carcere non avrebbe durata lunga e per un luogo dove è essenziale mantenere tutti i presidi di legalità sarebbe una condanna!».

L’appello

Da qui l’appello alla politica: «Chiediamo alle istituzioni locali – conclude Cireddu – di intervenire perché a nostro avviso il disegno del dipartimento è quello di chiudere la struttura in un modo infimo e "indolore" . Invieremo una richiesta di chiarimento al dipartimento per avere notizie certe e ufficiali ma chiediamo alla politica e alle istituzioni del territorio di lottare con noi per fare luce su questa vicenda ed impedire che l'Istituto venga soppresso con uno stratagemma».

Gli avvocati

Netta la posizione del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e del Comune di Lanusei, con il sindaco Davide Burchi: «Ribadiamo con forza l'importanza in sé e l'essenzialità del mantenimento del presidio. Importanza ed essenzialità che riverberano su tutto il sistema dei presidi di legalità e sicurezza ogliastrini. Abbiamo già richiesto un incontro urgente con i direttori dei due dipartimenti e investito della vicenda il Prefetto. (si. l.)

