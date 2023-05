«Il carcere minorile è inadeguato»  

Ostellari vuole dunque accelerare i tempi almeno per capire come agire e in che modo. «Dobbiamo pensare a un intervento, ma bisogna fare anche i conti con la questione economica. Io punterei a scegliere la soluzione che mi dà più sicurezza nella sua realizzazione e che costa meno alla comunità».

«Si respira un clima positivo, che in altri istituti minorili non c’è, determinato da chi ci lavora e dagli ampi spazi, ma la struttura non è adatta, va riqualificata». Sono le prime parole del sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari, ieri, a margine della visita all’Istituto penitenziario minorile di Quartucciu, che si trova in località Su Pezzu Mannu, lontano dal centro abitato e al momento ospita dodici ragazzi.

Critiche e soluzioni

«La struttura, le sezioni e le celle non vanno bene, così non si può stare. Il dipartimento e la politica si devono interrogare su cosa fare», ha aggiunto il sottosegretario, ipotizzando due soluzioni: «O si investe seriamente su questo edificio, rivalutando un istituto che ha grandi potenzialità visti gli spazi di cui gode, oppure si fa un investimento diverso, trovando un’altra area e un altro edificio per ospitare i giovani detenuti. Mi muoverò subito perché ci siano sul tavolo un ventaglio di soluzioni, chiederò al Dipartimento di giustizia minorile di attivarsi subito. Da troppo tempo qui non si fa nulla, abbiamo ereditato questa situazione. Ora invochiamo un tempo ragionevole almeno per decidere cosa fare».

Ostellari vuole dunque accelerare i tempi almeno per capire come agire e in che modo. «Dobbiamo pensare a un intervento, ma bisogna fare anche i conti con la questione economica. Io punterei a scegliere la soluzione che mi dà più sicurezza nella sua realizzazione e che costa meno alla comunità».

Il percorso

Ad accompagnare il sottosegretario anche il presidente del Consiglio regionale, Michele Pais: «Nonostante in questa struttura si operi molte bene, c’è la necessità di rendere questi luoghi assolutamente idonei per garantire il percorso di rieducazione di questi ragazzi», ha evidenziato.

Il concetto lo ribadisce Gaia Tortora, giornalista figlia di Enzo, il popolare conduttore tv vittima negli anni Ottanta di un errore giudiziario, che ha partecipato alla visita in rappresentanza del Partito Radicale. «Sto girando per gli istituti minorili di tutta Italia, qui il clima è buono, i ragazzi sono seguiti e il personale è molto attento, ma la struttura così non va bene: è fatiscente, lontana dal centro abitato e difficile da raggiungere per i familiari dei detenuti. Hanno da poco l'acqua calda, l'impianto elettrico non è a norma, non è pensabile farli stare così: o si investe per adattarla o i ragazzi devono essere trasferiti in un luogo più adeguato».

L’invito

Una visita arrivata su invito della Garante regionale dei detenuti Irene Testa, che dopo un primo sopralluogo mesi fa, aveva definito il carcere «un ammasso di ferro vecchio, peggio di un canile». «È una questione di sicurezza, nonostante il trattamento ottimo non si riesce a rieducare i ragazzi in una struttura così angusta», ha ribadito ieri Testa, «bisogna trovarne un’altra. Io non sono favorevole alla ristrutturazione, ma se dovesse risultare l'ultima spiaggia si ristrutturi, per me, però, resta un edificio inadatto».

