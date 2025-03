Il carbonia vede la salvezza 

Carbonia 4

Calangianus 2

Carbonia (4-3-3) : Galasso, Atzeni, Broglia, Chidichimo, Danilo Cocco, Caffaro (17’ st Abbruzzi), Ricci, Isaia, Mastino (45’ st Carboni), Moreno, Mancini. In panchina Davide Doneddu, Pavone, Carboni, Tocco, Filippi, Gianluca Cocco, Francesco Doneddu, Lambroni. Allenatore Mingioni.

Calangianus (4-3-3) : Congiunti, Putzu, La Valle, Demurtas, Tusacciu, Saiu (20’ st Sambiagio), Dombrovoschi, Sanchez, Cigania, Perez (40’ st Marrazzo), Secci (40’ st Serra). In panchina Yombi, Bamba, Asara, Nieddu, Giorgi, Delogi. Allenatore Marini.

Arbitro : Urru di Sassari.

Reti : pt 28’ La Valle; st 8’, 17’, 31’ e 44’ Ricci, 10’ Sanchez.

Note : ammonito Tusacciu.

Carbonia. Nicolas Ricci, argentino classe 1998, batte il Calangianus 4-2. Con un poker come non si vedeva allo Zoboli da chissà quanti anni, il sudamericano sbanca di fatto la difesa ospite con quattro gol serviti prima per ben due volte ad acchiappare il pareggio, poi a distanziare gli avversari.

Alla prima disattenzione passa il Calangianus: palla gestita male in difesa e La Valle fulmina Galasso. Il pari del Carbonia, nella ripresa più determinato, arriva all’8 col destro di Ricci (e l’incertezza del portiere) da 20 metri. Dura due minuti: è bello e chirurgico l’esterno destro rasoterra di Sanchez. Al 14’ Calangianus vicino al 3-1 con un doppio legno: su azione viziata da fallo, palo di Sanchez poi palla a Secci che Galasso devia sulla traversa.

Gol sbagliato, gol subito: Ricci pareggia con una fucilata ravvicinata su palla vagante in area piccola. Al 28’ Congiunti compie un autentico miracolo ancora su Ricci il quale però è incontenibile: al 31’ da 25 metri esplode un destro che si infila a pochi centimetri dal palo. Non pago, al 44’ replica di collo pieno sotto la traversa da una decina di metri. Per il Carbonia un successo d’oro in chiave salvezza.

RIPRODUZIONE RISERVATA