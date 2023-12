Il Carbonia un po’ s’illude, poi esplode il San Teodoro 

SAN TEODORO 4

CARBONIA 1

San Teodoro (4-4-2) : Melis, Malesa, Varrucciu, Bazzu, Di Nardo, Saiu (17’ st Mastromarino), Molino (30’ st Pala), Saggia (37’ st Casula), Animobono (42’ st Delogu), Mulas, Ruzzittu (40’ st Moran). In panchina Deiana, Spano, Bassu, Marongiu. Allenatore Ambrosio.

Carbonia (4-3-1-2) : Alcaraz, Cocco (1’ st Giganti), Wojcik (25’ st Omoregie), Brailly, Ferrari, Chidichimo, Cordoba, Prieto, Porcheddu, Pitanza (42’ st Lecca), L. Basciu (25’ st Mancini). In panchina Caroli, Carboni, C. Basciu, De Grandi, Falletto. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Nieddu di Sassari.

Reti : nel primo tempo 34’ L. Basciu; nel secondo tempo 3’ Mulas, 10’ Ruzzittu, 24’ Molino, 27’ Mastromarino.

Note : angoli 5-5; ammoniti Prieto, Varrucciu, Animobono, Cordoba; recupero 2’pt-4’st.

San Teodoro. Ormai non è più una sorpresa: il San Teodoro di mister Sanna mette le ali e vola in zona playoff con la terza vittoria consecutiva, quest’ultima rifilata al Carbonia, sconfitto per 4 a 1. Dopo un ottimo primo tempo degli ospiti, passati in vantaggio con L. Basciu, nella ripresa gli undici di casa ribaltano il risultato, frutto dei gol di Mulas, Ruzzittu, Molino direttamente da calcio d’angolo e Mastromarino.