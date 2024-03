Il Carbonia sogna l’impresa  

La capolista Ilvamaddalena, reduce dalla seconda sconfitta stagionale, cerca il riscatto nell’incontro casalingo col Carbonia. L’Ossese seconda sfida un Iglesias in gran forma. Match delicato in chiave spareggi promozione tra Ghilarza e Tempio. È in programma oggi, fischio d’inizio alle 15 su tutti i campi, la decima giornata di ritorno del campionato di Eccellenza, che potrebbe indirizzare in via definitivo il torneo almeno per quanto riguarda il primo posto.

La capolista guidata in panchina da Carlo Cotroneo vuole incrementare o almeno mantenere invariato il già cospicuo vantaggio sulle inseguitrici, mentre i minerari attraversano un momento difficile e si trovano in piena zona retrocessione. Gli immediati inseguitori sono a meno dieci dalla vetta e puntano a vincere oggi contro un’avversaria che a sua volta punta a inserirsi nella zona playoff. La sorpresa Villasimius, appaiata al terzo posto col Tempio ma con due partite in più giocate, attende l’ostico Barisardo: i sarrabesi di Nicola Manunza cercano l’ottavo risultato utile consecutivo, ma anche gli ogliastrini hanno necessità di fare punti per non farsi risucchiare nella zona playout. Col Ghilarza il Tempio può anche pareggiare avendo due punti di vantaggio sui rivali odierni e una partita da recuperare. A Cagliari la Ferrini deve vedersela col Sant’Elena, ultima della classe. Il Li Punti, galvanizzato dal successo contro la prima della classe, è atteso dal San Teodoro.

In chiave salvezza/playout si giocano Calangianus-Tharros e Taloro-Bosa. Stanno peggio, classifica alla mano, Calangianus e Bosa, rispettivamente quintultima e quartultima.

