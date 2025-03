Il Carbonia si rialza Cinquina al Li Punti nella sfida salvezza 

carbonia 5

Li Punti 1

Carbonia (4-3-3) : Galasso, Broglia (40’ st Corsini), Chidichimo, Ricci, Pavone, Isaia, Mastino (30’ st Danilo Cocco), Leonardo Tocco (10’ st Caffaro), Doneddu, Moreno (30’ Lambroni), Mancini (30’ st Abbruzzi). In panchina Davide Doneddu, Atzeni, Carboni, Gianluca Cocco. Allenatore Mingioni.

Li Punti (4-3-3) : Pittalis, Manca, Ikekpolor (3’ st Sechi), Serra, Barbieri, Castigliego, Dettori, Dieni, Murgia, Cirotto, McPhee (13’ st Guisse). In panchina Lopez, Centeno, Fresu, Delogu, El Hayani. Allenatore Salis.

Arbitro : Mulas di Oristano.

Reti : nel primo tempo 22’ Ricci, 47’ Moreno; nella ripresa 11’ (r) Pavone, 29’ Caffaro, 41’ Pavone, 45’ (r) Guisse.

Note : ammonito Ikekpolor, recupero 2’pt-3’st.

Carbonia. Il Carbonia in versione argentina dopo il ko col Monastir (8-0) rialza subito la testa e si aggiudica 5-1 lo scontro salvezza con il Li Punti. Tutte di marca sudamericana le reti dei biancoblù.

Si comincia

Partenza a razzo: al 6’ Isaia da 15 metri non sceglie la soluzione di potenza e tira di piatto ma consegna la palla al portiere. Al 20’ Moreno di testa da due passi imita il compagno divorandosi un facile appoggio. Però subito dopo Ricci sblocca la gara con un sinistro ravvicinato deviato da un difensore. Al 31’ sospetto gol fantasma: sugli sviluppi di un corner Pittalis forse ferma la sfera oltre la linea. Un istante dopo il Carbonia rischia grosso per una palla che filtra in area e sfiora il palo: la difesa pensava fosse offside. Il raddoppio arriva nel recupero della prima frazione e porta la firma di Moreno: su corner è sua la girata al volo ravvicinata.

Secondo tempo

La ripresa si apre con un Li Punti volenteroso, ma i gol del Carbonia diventano tre col rigore di Pavone. Il Carbonia affonda quando vuole: Moreno si divora un minuto dopo per egoismo il 4-0 ma si riscatta al 29’ dando a Caffaro la palla per il diagonale del poker. Che diventa cinquina col rasoterra ravvicinato di Pavone al 41’. Nel recupero un dubbio fallo in area consente agli ospiti di accorciare col rigore di Guisse.

