Il carbonia si è sbloccato  

Carbonia. Come nelle migliori fiabe, il Carbonia si porta a casa i primi tre punti nel difficilissimo torneo di Eccellenza grazie al nuovo arrivato, proveniente da una terra che sta quasi alla fine del mondo, la lontana Argentina, e che in realtà è molto italiana. Lui si chiama Federico Moreno, ha 21 anni e nell’anticipo di sabato ha siglato la rete che la permesso ai minerari di vincere 1-0 contro il Villasimius.

Approdato esattamente una settimana fa nel Sulcis, cresciuto nelle giovanili del River Plate, ha consentito biancoblù di sbloccarsi dopo la sconfitta casalinga alla prima giornata contro il Budoni (frutto di una papera del portiere) e il pareggio contro il Taloro Gavoi. Poi la squadra sabato ha saputo difendere il risultato con le unghie e con i denti: «Il gol di Moreno in apertura ci ha spianato la strada - sottolinea l’allenatore Diego Mingioni, squalificato dopo l’espulsione rimediata contro il Budoni - poi la squadra ha fatto la partita studiata in settimana: tanto sacrificio per portare a casa la prima vittoria».

Tuttavia le note dolenti non mancano: le palle gol fallite, alcune grossolane, che avrebbero permesso di gestire il finale di gara senza ansia, come invece è accaduto quando il Villasimius (che reclama un rigore) ha cercato di gettare il cuore oltre l’ostacolo: «È un aspetto su cui occorre lavorare - ammette Mingioni - questo è un torneo che non perdona. La qualità è elevata ma i gol bisogna farli».

Quattro punti dopo tre giornate pongono il Carbonia in condizioni più serene: non era così scontato dal momento che la società, per i problemi economici che si trascinano da tempo, ha allestito una rosa in ritardo attingendo largamente da giovani promettenti e da calciatori sudamericani. Giorni fa in formazione è tornato anche Alessandro Lardieri. Prossima sfida, il sei ottobre, la trasferta contro il Barisardo.

