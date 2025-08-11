Il Carbonia si affida alla bandiera Fele 

Carbonia. Ha compiuto 76 anni lo scorso maggio ma quando parla del Carbonia ha lo spirito dell’adolescente. Dopo aver contribuito a portare i biancoblù in Serie D (categoria mantenuta per due stagioni prima del ritorno in Eccellenza), è rimasto in stand by per cinque anni. Da qualche giorno però Checco Fele, una delle bandiere del calcio sulcitano, è di nuovo direttore generale del club in seguito al cambio dirigenziale: al posto di Stefano Canu è diventato presidente Andrea Meloni.

A Fele e alla sua esperienza il compito di sovrintendere un periodo difficile per i minerari, che devono già affrontare una prima sfida ostica: al momento non hanno campo, il manto erboso dello Zoboli è inutilizzabile e si attende l’intervento del Comune nella speranza che la squadra (costretta a iniziare gli allenamenti a Calasetta) possa tornarvi in settembre: «Abbiamo eredito una situazione complicata per tutti e si paga anche il dazio della successione di due dirigenze in tempi così brevi, per giunta nel periodo estivo a ridosso dell’iscrizione della società al campionato», il suo commento.

Il Carbonia, che l’anno scorso ha conservato l’Eccellenza nello scontro salvezza all’ultima giornata (e l’anno prima agli spareggi), «sta costruendo una rosa importante». C’è un nome di spicco: il ritorno di Andrea Porcheddu. «Resta un pizzico di rammarico per alcuni ragazzi che sarebbero potuti rimanere», analizza Fele, «ma adesso l’obiettivo è mantenere la categoria in qualunque modo, poi per il prossimo anno si vedrà». La questione impianti (per prima squadra e giovanili) è uno degli impegni quotidiani di Fele nei colloqui con gli enti: «Il Comune dichiara la massima disponibilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA